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軟銀金援Wework計畫傳受阻　日本三大銀行不肯借900億...除非拿阿里巴巴26%股票抵押

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▲▼軟體銀行 軟銀 軟銀集團 softbank。（圖／路透社）

▲軟銀與三大銀行融資談判擱淺。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

路透援引知情人士報導，軟銀集團（SoftBank Group Corp.）計畫從日本三大銀行獲得30億美元（約新台幣906億元）貸款的談判，因現有貸款已達對內部上限而陷入僵局，這也導致軟銀救助WeWork的95億美元（約新台幣2869億元）計劃面臨考驗。

知情人士指出，這意味著金援WeWork的95億美元至少今年無法到位。事實上，除了現有貸款額度已達上限的疑慮，瑞穗金融集團（MIZUHO）、三菱日聯金融集團（MUFG）和三井住友金融集團（SMFG）這三大銀行，也擔心挽救這家共享辦公室公司涉及的風險。

請繼續往下閱讀...

據傳這三家銀行正在尋求降低風險，又可提供融資的方式；另一種選擇是用軟銀在中國電商阿里巴巴集團的26％股份作為抵押。

一位資深銀行高層說：「軟銀是一個重要的客戶，我們會想盡辦法去協助，但我們必須考慮信用風險。」

▲▼WeWork。（圖／路透社）

▲美國共享辦公室WeWork。（圖／路透社）

WeWork於10月底宣布將接受軟銀提出的紓困方案，總額約達95億美元，其中包括新增50億美元資金，以及30億美元買斷現有股東股份，並加速原先投資15億美元的計畫。

軟銀在創始人孫正義的領導下，一直賺取豐厚利潤，然而今年不少投資失利，包括WeWork，孫正義也坦承是個錯誤的決策，使軟銀遭到史上最嚴重的打擊。

▲▼軟銀 孫正義 softbank 軟體銀行。（圖／路透社）

▲軟銀創辦人孫正義。（圖／路透社）

但孫正義還是認為，撇除Wework創辦人諾伊曼（Adam Neumann）的管理及作為，該公司仍是一間穩固的公司。

據Refinitiv的數據顯示，軟銀有5.5兆日圓（約新台幣1.51兆元）的未償還債券，另有4兆日圓（約新台幣1.1兆元）的銀行貸款，其加權平均債務成本為3.7％，在日經225指數企業中排名第七。
 

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