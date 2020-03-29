肯定教育部服儀改革　逾2千名學生連署：盡速執行

▲逾2千名學生連署要求教育部盡速執行服儀新規定。（圖／台中市兒少代表提供）

記者鄧木卿／台中報導

教育部日前在行政院兒少權利與福利推動小組委員會中，提出新版《學生服裝儀容之原則》，其中明訂高中服儀委員會，學生代表應占1/3以上，且每3年應檢討1次，對於向來飽受批評的「繞道處罰」，也刪除管教措施的「公共服務」，消息一出，立即吸引逾2千名全台各地學生連署，除了肯定之外，更要求立即執行。

2016年蔡英文總統就任首日，教育部召開記者會宣示學校不得以違反服儀作為懲處學生的理由，然而4年來，多數學校仍透過勞動服務、愛校服務等方式，對違反規定的學生進行「繞道處罰」，也使得學生無法感受到「服儀解禁」、「學生自主」的政策美意，教育部此次修正相關規範，學生和民間團體希望能下定決心，不要重演4年前的狀況。

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學生團體並提出5大訴求連署，包含呼籲新規範盡速實施、明確限定輔導管教態樣、確實檢視修法後學校落實情形、全面檢視校級會議學生代表保障、國小服儀規範也應參採學生意見，落實兒權公約的精神，連署發出不到48小時，吸引全台學生2191人連署，顯見學生對於服儀議題的重視與關切。

此外，這次連署亦有跨黨派12名立法委員簽署支持，包含民進黨籍范雲、洪申翰、鍾佳濱；台灣民眾黨賴香伶、蔡壁如、張其祿、高虹安、邱臣遠；時代力量邱顯智、王婉諭、陳椒華，以及無黨籍林昶佐。

發起團體之一的台中市兒少代表兒少權益組組長賴昱達表示，服儀解禁探討的不僅僅是一個學權問題，更是一個人權問題，這次草案將服儀委員會學生代表比例定為1/3以上，這是個合理的比例，學生代表能與教師方、行政方，相互制衡，避免學生淪為橡皮圖章。

台中二中學生會長葉宗益表示，這次國教署的服儀草案，無疑是學生權益的一大進步，包含去除轉彎處分，保障民主程序及學生代表席次等。

台灣青年民主協會理事長林彥廷表示，從過去經手的案件中，有相當多學校藉違反服裝儀容名義，要求學生每節下課罰站、未到者記警告，或者是扣班級生活秩序分數等，同樣具有繞道處罰的性質，教育部應該更明確規範學校不得使用任何對學生不利益之方式進行服儀糾正。

人本教育基金會執行秘書施宜昕則認為，服儀解禁，是台灣學生人權進展上非常重要的一步，呼籲教育部別怕學校無法迎接進步，國家應考慮進一步立法徹底落實學生的人權保障。

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