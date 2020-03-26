新加坡首季GDP年減2.2％　調降全年經濟預估為萎縮1%～4%

▲新加坡調降了2020年度國內生產總值(GDP)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據CNBC報導，官方初步數據顯示，新加坡經濟在第一季較去年同期萎縮了2.2％，當局也進一步調降了2020年國內生產總值（GDP）的預測。

貿易和工業部在週四聲明中指出，預計新加坡經濟今年將萎縮1％～4％，比上個月做的預測更糟，當時預測GDP在負0.5％至1.5％之間變化，這已經考慮到第一季經濟表現弱於預期，及自2月以來外部和國內經濟環境的急劇惡化，故調降年度經濟預測。

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此次疫情有空前的嚴重性，引起全球經濟增加更大的不確定性，許多國家紛紛下調今年的年度GDP。許多分析師已示警，今年全世界經濟將可能會陷入衰退。

自疫情在中國傳出後，新加坡是最早報告確診病例的國家之一，該國禁止外國遊客進入、酒吧和夜店的聚會，並且限制人們的群聚規模。新加坡昨（25）日傳出73例確診，創下該國單日最大新增病例，目前確診總數達631例、2例死亡。

目前全球新冠肺炎確診案例共470,236例，死亡人數21,167人。

第一季GDP萎縮

路透社的經濟學家之前預期新加坡經濟較去年同期下降1.5％。

標槍財富管理公司（Javelin Wealth Management）執行長 Stephen Davies 表示，鑑於廣泛的經濟活動達到全面關閉的程度，世界各地也都開始反應全球對於疫情衝擊經濟所施加的限制。

新加坡週四公佈的GDP數據，是基於一月和二月數據的初步估計，旨在作為第一季經濟狀況的早期指標。貿易和工業部補充，更完整的新加坡第一季GDP數據將在五月份發佈。



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