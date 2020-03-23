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大摩預估美國第二季GDP將暴跌逾30％！　失業率逼近13％

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▲▼摩根士丹利,大摩,Morgan Stanley。（圖／路透社）

▲摩根士丹利(Morgan Stanley)預估美國第二季GDP下降逾30%。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

《彭博社》報導，摩根士丹利（Morgan Stanley, 大摩）的經濟學家預測，新冠病毒（COVID-19）將會對美國造成比之前預期更加嚴重的經濟衰退，包括第二季國內生產毛額（GDP）創紀錄大幅下降30.1％。

距離先前預期4～6月的GDP將萎縮4％還不到一週時間，Ellen Zentner 等經濟學家又表示，預期將會出現更大的跌幅，當季失業率平均將為12.8％，而消費將減少31％。

請繼續往下閱讀...

他們在週日的一份報告中指出：「經濟活動在3月份幾乎陷入停滯，隨著更多地區採取了封鎖區域的措施，且金融狀況進一步收緊的現象，短期內GDP受到的負面影響將變得更大。」

大摩團隊估計，本季GDP將下降2.4％，但第三季將開始回升。總體而言，今年第四季美國經濟較去年同期萎縮2.3％，全年全球成長率將降至僅0.3％。

小摩上週表示，預計4至6月GDP將萎縮14％；高盛則預計將大跌24％；彭博經濟研究則預計下跌9％。


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