法財政部長再提1.5兆元振興計畫　發警語「今年GDP將萎縮1%」

▲法國財政部長 勒梅爾(Bruno Le Maire)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據《巴黎人報》報導，法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）週二接受RTL電台訪問時表示，由於法國的經濟癱瘓，迫使近200萬人陷入技術性失業，因此決議撥配450億歐元（約新台幣1.5兆元）支援受疫情影響的企業與員工。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一才宣佈，政府將提供中小企業3000億歐元（約9.99兆台幣）的國家擔保，並強調不會讓任何法國公司面臨破產風險，暫停向企業收取非常時期的電費、天然氣費、房租等。

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▲法國經濟陷入衰退。（圖／路透）

勒梅爾亦表認同，他指出這是一場「經濟和金融戰」，將會對整個大環境產生重大影響，且由於新冠病毒疫情帶來的經濟衰退，預計今年度的GDP將下降1％。他承諾，明天將設立團結基金，特別是針對自僱人士及所有營業額銳減的人，國家將在這個困難時期幫助所有人。

勒梅爾指出，這將是一場持久且激烈的戰役，歐洲和G7所有的一級經濟體必須合力來抵抗它。



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