紐西蘭宣佈2215億元紓困計畫！　財政部長：將出現長期赤字

▲紐西蘭財政部長 Grant Robertson。（圖／RNZ／紐西蘭國家廣播電台）

記者謝仁傑／綜合報導

據《路透社》報導，紐西蘭今（17）日表示將投入121億紐元（約新台幣2,215億元）的資金，為國內受新冠肺炎（COVID-19）疫情打擊的經濟紓困，此金額相當於該國國內生產總值（GDP）的4％。

紐西蘭財政部長 Grant Robertson 在記者會表示，此次振興方案的規模大於全球金融危機，相較GDP的比例也高於澳洲和新加坡等國宣佈的振興措施，目前預計政府債務將超過原設定的目標，也就是GDP的15～25％。

請繼續往下閱讀...

他指出，疫情將造成工作停擺，對企業產生巨大影響。經財政部的初步預估，若該方案實施，2021年第一季經濟料將下滑1％；若不採取振興措施的話，估計會下滑3％。

振興計畫內容包括初期的5億紐元用於衛生服務，51億紐元的工資補貼支持，和28億紐元的收入支援；另外，有28億紐元的營業稅變更以釋放現金流，包括臨時提高稅收起徵點、恢復建築物折舊和減計逾期繳稅的利息，且還為航空業準備了6億紐元的支援。

Robertson 表示：「紐西蘭正在經濟衰退是肯定的，我們將出現一個長期的赤字，而國債將不得不大大增加。」

目前紐西蘭確診感染案例為11例。



＃ 揭開 Her 的小心機！！！

►跟進聯準會 紐西蘭央行緊急降息3碼至0.25%

►南韓央行跟進聯準會降息！ 利率調降2碼創歷來最低水準

►新冠肺炎疫情衝擊經濟 各國央行救市行動一次看