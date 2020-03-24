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德國通過24.7兆元振興計畫！世銀承諾未來15個月部署4.5兆防堵疫情衝擊

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▲Olaf Scholz,Peter Altmaier。（圖／路透社）

▲德國財政部長 Olaf Scholz (左)與經濟部長 Peter Altmaier (右)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

《路透社》報導，德國政府計劃自2013年以來首次發行新債。梅克爾總理內閣週一公佈了規模高達7,500億歐元（約新台幣24.6兆元）的一連串救助計劃，以減輕新冠病毒（COVID-19）帶來的損害。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）和經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）在聯合新聞發表會上表示，這筆款項包含許多龐大的措施，並表示將把德國的重症監護病房的床位數量增加一倍。

請繼續往下閱讀...

蕭茲表示，聯邦政府的補充預算為1,560億歐元（約新台幣5.1兆元），將透過發行新債來籌集這筆資金，突顯出政府下定決心運用一切手段抵擋疫情衝擊。基於疫情爆發將使經濟陷入衰退，蕭茲預估今年國內生產總值（GDP）將下降約5％，而做出這項決策。

▲▼歐元面額100元與200元紙鈔。（圖／達志影像／美聯社）

▲得國一次通過多項振興計畫來防堵疫情對經濟的衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

德國內閣週一通過一項法律草案，擬設立一項規模高達1,000億歐元的經濟穩定基金（WSF），可直接購買企業股權。阿特麥爾表示，政府希望盡快為企業提供援助，免於企業在危機期間遭到外資惡意收購。另外，還包含通過德國復興信貸銀行（KfW Bankengruppe）向陷入困境的企業，提供1,000億歐元的貸款。

政府將授權復興信貸銀行發行2,000億歐元（約新台幣6.6兆元）債券，為上述兩項舉措籌資。

德國政府為債券發行提供擔保，今年新增的債務淨值可能升至總計3,560億歐元（約11.7兆），佔德國 GDP 的10％。此外，為穩定基金將提供4,000億歐元（約新台幣13.1兆元）的貸款擔保，為有違約風險的企業提供債務擔保。

▲世界銀行,WB,world bank。（圖／路透社）

▲世界銀行(World Bank)表示將在未來15月裡為開發中國家提供協助。（圖／路透社）

世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）週一也表示，世銀可能在未來的15個月中部署多達1,500億美元（約新台幣4.54兆元），協助開發中國家對抗疫情衝擊。他在世銀發布呼籲20國集團（G20）的財政部長和央行總裁，允許G20債權國中最貧困國家在對抗疫情期間，暫停所有雙邊債務的償付，直至世銀和國際貨幣基金組織（IMF）對其重建和融資需求做出全面評估。

馬爾帕斯表示，最貧困國家理應先將資源集中防堵疫情的衛生系統上，世銀目前正根據新的快速信貸，安排籌備49個國家的項目，預計本週將會做出最多16個項目的決定，包括快速生產並向有需求的國家輸送醫療物資。


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