英國央行降息至0.1% ！並追加7.15兆元購債計畫　對抗疫情衝擊

▲英國央行決定加大購債規模來應對疫情帶來的金融風暴。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據《路透社》報導，英國央行週四將利率下調至0.1％，這是它們近期第二次實施緊急降息，並承諾為保護英國經濟免受新冠病毒疫情影響，決定增加2,000億英鎊（約新台幣7.15兆元）購債計劃。

各國央行倉促應對全球經濟衰退威脅之際，英國央行貨幣政策委員會一致贊成下調基準銀行利率15個基點。回顧3月11日，英國央行才剛把基準利率從0.75％下調至0.25％；此外，這也是自2016年以來的首次重新開始購買公債和公司債。

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英國購債總額也將增至6,450億英鎊（約新台幣23兆元）。

英鎊兌美元本週三觸及35年低點，英國公債價格出現1998年來最大的兩日跌幅，恐慌的投資人紛紛湧入美國資產。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）否認央行正在加印貨幣來實施救助的說法，他表示必須考慮政府可能的融資規模，因為這顯然將透過市場放大。

下一次貨幣政策委員會政策聲明​​將於3月26日公佈。

英國政府本週也宣佈，盡量避免人們在酒吧和餐館聚會，並宣佈停課；貝利表示，先前有關倫敦封城的傳言加劇了市場的混亂，並重申反對關閉市場交易的立場。許多企業警告，政府的措施將導致大範圍的失業，並導致破產。

野村經濟學家 George Buckley 表示，英國央行新添購的2,000億英鎊債券佔英國國內生產總值（GDP）的9％，比例甚至超越了歐洲央行，後者購債規模相當於歐元區經濟產出的6％。



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