「連股神也賠慘了！」銀行、航空、能源成重災區　謝金河籲套牢者別氣餒

▲財信傳媒董事長 謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（24）日在臉書發文，最喜歡告訴大家危機入市的股神巴菲特（Warren Buffett），在這次美股11354點的瘋狂跌勢中，巴菲特逢低買進，也套牢不少股票。

謝金河指出，巴菲特在3月初逢低買進跌至49美元左右的達美航空，買進價約在48美元左右，結果達美航空跌到17.9美元；另一個標的是紐約梅隆銀行，巴菲特在40美元以上大加碼，結果梅隆銀行從54.27跌到26.4美元。

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檢視柏克夏A股的投資組合，巴菲特最喜歡銀行股、航空股及能源股，這三大類股正好是這次美國股市下跌的重災區，美國四大航空公司股票：美國航空、聯合航空、西南航空、達美航空，這4家公司都是柏克夏的核心持股，但這次股災股價都慘跌了6～7成。聯合航空從87.06跌到21.38美元，達美航空從63.43跌到17.9美元。

▲股神巴菲特(Warren Buffett)在這次金融危機中也慘賠不少。（圖／路透）

巴菲特最愛銀行股，這次股價也幾乎都腰斬，像摩根大通（JP Morgan）從141跌到76.91美元、美國運通從138跌到67美元、富國銀行從66.31跌到25.1美元、美國銀行從35.72變成17.95美元，衝擊柏克夏的淨值及股價表現。這次股災，柏克夏A從344,970跌到239,440美元。

巴菲特旗下還有西方石油，股價從87.67跌到剩9美元，比EXXON還慘烈；另一家石油股Suncor也從42.55跌到9.6美元。

謝金河表示，從此現象可以發現股神也是人，這次新冠肺炎（COVID-19）疫情如此猛烈，恐怕也出乎他的預料；美股一個月內下跌38％，也是我們一生所僅見。股票套牢、賠錢的人也不用太氣餒，因為股神巴菲特也沒有比我們好多少。



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