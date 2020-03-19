　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

歐洲央行緊急宣佈24.7兆元購債計畫！　為市場注入資金活水

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲歐洲央行。（圖／歐洲央行官網）

▲歐洲央行(ECB)。（圖／歐洲央行官網）

記者謝仁傑／綜合報導

歐洲央行（ECB）於18日晚間召開緊急會議，宣佈推出7,500億歐元（約新台幣24.7兆元）的額外緊急購債計畫，旨在穩定金融市場動盪，支撐受到新冠肺炎（COVID-19）衝擊的經濟。

央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，面對疫情產生的廣泛影響，這是非常關鍵的時刻。歐元區許多國家的經濟正在陷入衰退，央行官員考慮啟動這筆財務來協助陷入財務問題的國家。

請繼續往下閱讀...

上週歐洲央行根據量化寬鬆政策（QE），在今年底將債券購買限額再度提高了1,200億歐元，透過注入現金來增加市場流動性，減輕歐元區的財務壓力。

此次ECB召開的緊急會議，距離上一回例行決策會議僅不到一周的時間，當時ECB尚未決議降息，不過，市場依舊大跌，促使ECB出手推出新措施。

▲拉加德,Christine Lagarde。（圖／路透社）

▲歐洲央行總裁 拉加德(Christine Lagarde)。（圖／路透社）

ECB此次緊急會議宣佈的措施：

● 規模7,500億歐元暫時資產收購計畫，將至少在2020年底前購買公家及民間企業的證券。

● 計畫將涵蓋所有符合當前量化寬鬆（QE）計畫下的資產，並擴展到具有足夠信用品質的商業票據。

● 希臘公債將納入此項收購計畫。

● 將調整風險，放寬抵押標準。

● 該計劃將持續進行到ECB判斷疫情的危機結束為止。

● ECB將考慮調升本身對量化寬鬆政策持有量的限制，若有需要將再擴大規模。


＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

歐股週四早盤齊響漲聲！　法股漲幅逾3%、德股漲幅近2%
台股重挫創3年半新低　金管會出手救市「禁止平盤以下放空」
美國聯準會救市新措施！宣佈成立貨幣市場流通基金　提供金融機構貸款進場

ET快訊
最無須囤的就是食物！名律師揭「疫期10項必囤物」
徐若瑄下機後「乾咳+微燒」　火速急診隔離現況曝光
抓到了！印尼逃逸移工發燒就醫轉診潛逃　躲雜貨店落網
金管會出手救市　禁止平盤以下放空
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／病毒之戰！　台灣產業轉型契機

財訊／外送大賣員工樂得分紅　金峰魯肉飯冷門時段也能賺熱錢

理財周刊／待疫情冷卻　熱錢必將流竄

理財周刊／步步為營　不搶短

先探／謝金河：危機到底該不該入市

先探／熱門產業現金流生存戰

直擊！台積電員工確診大樓冷清清　門口設置水龍頭、人人戴口罩

歐股週四早盤齊響漲聲！　法股漲幅逾3%、德股漲幅近2%

歐洲央行緊急宣佈24.7兆元購債計畫！　為市場注入資金活水

央行推降息1碼＋2000億融通資金　央行總裁楊金龍：減輕中小企業與家庭負擔

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

理財周刊／病毒之戰！　台灣產業轉型契機

財訊／外送大賣員工樂得分紅　金峰魯肉飯冷門時段也能賺熱錢

理財周刊／待疫情冷卻　熱錢必將流竄

理財周刊／步步為營　不搶短

先探／謝金河：危機到底該不該入市

先探／熱門產業現金流生存戰

直擊！台積電員工確診大樓冷清清　門口設置水龍頭、人人戴口罩

歐股週四早盤齊響漲聲！　法股漲幅逾3%、德股漲幅近2%

歐洲央行緊急宣佈24.7兆元購債計畫！　為市場注入資金活水

央行推降息1碼＋2000億融通資金　央行總裁楊金龍：減輕中小企業與家庭負擔

理財周刊／病毒之戰！　台灣產業轉型契機

阿喜摩鐵「脫內褲」色誘瓊瑤小生　一彎腰…傲人上圍溢出來

欠債8千「錢帶不夠竟惱羞」　莽男持摺疊刀恐嚇跑腿小弟：錢留下

牧德盃羽球賽6月開戰　即日起開放報名

桃機出境大廳空蕩蕩！她返台探親差點回不了LA…嚇傻：沒想到這麼嚴重

財訊／一張圖看懂全球疫情怎麼傳　台科學家用反恐AI破解軌跡

不斷更新／西甲阿拉維斯15人確診　義大利部長盼義甲5月3日重啟

奧運聖火傳日本規模縮小　急找在雅典的亞運游泳金牌完成交接

財訊／外送大賣員工樂得分紅　金峰魯肉飯冷門時段也能賺熱錢

獨／來不及產卵！清大母斑龜遭輾「半邊殼爆開」　努力爬向池塘沉睡

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

財經熱門新聞

快訊／台積電晚間證實1員工確診

快訊／央行宣布降息1碼！重貼現率改寫歷史新低　終結連14凍

台積電1員工確診！竹科回應了

即／美股又熔斷　道瓊暴跌1660點

雄獅旅遊現金剩2.7億　將採取一切手段存活下去

台積電員工染疫ADR暴跌8.59%　採分流上班

央行降息關你我什麼事　一文秒懂！

台積電員工確診...隔離30人！

台股重挫創3年半新低　金管會出手救市「禁止平盤以下放空」

台股失守9000點大關！受驚道瓊跌破2萬點　早盤下跌222點

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人

台股收盤暴跌537點！大盤失守8700點創三年半新低

元大原油正2慘跌　金管會研議可望暫緩下市

年均獲利30%　他透露抓起漲點的祕密是這個

更多熱門

相關新聞

歐股週四早盤齊響漲聲！　法股漲幅逾3%、德股漲幅近2%

歐股週四早盤齊響漲聲！　法股漲幅逾3%、德股漲幅近2%

歐洲央行（ECB）昨（18）日召開緊急會議，宣佈推出7500億歐元（約新台幣25兆元）的緊急購債計畫，應對疫情對經濟的衝擊。歐股週四早盤反應終於較熱烈，英股、法股、德股、西股全面上漲。

歐股開高走低　德法英一度上漲4％卻撐不住...行情滑落下跌

歐股開高走低　德法英一度上漲4％卻撐不住...行情滑落下跌

塞爾維亞總統：只有大陸可以救我們

塞爾維亞總統：只有大陸可以救我們

即／歐盟建議：全歐旅行禁令30天

即／歐盟建議：全歐旅行禁令30天

新冠肺炎疫情衝擊經濟　各國央行救市行動一次看

新冠肺炎疫情衝擊經濟　各國央行救市行動一次看

關鍵字：

歐洲央行歐盟拉加德Christine Lagarde購債ECB

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面