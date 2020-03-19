歐洲央行緊急宣佈24.7兆元購債計畫！　為市場注入資金活水

▲歐洲央行(ECB)。（圖／歐洲央行官網）

記者謝仁傑／綜合報導

歐洲央行（ECB）於18日晚間召開緊急會議，宣佈推出7,500億歐元（約新台幣24.7兆元）的額外緊急購債計畫，旨在穩定金融市場動盪，支撐受到新冠肺炎（COVID-19）衝擊的經濟。

央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，面對疫情產生的廣泛影響，這是非常關鍵的時刻。歐元區許多國家的經濟正在陷入衰退，央行官員考慮啟動這筆財務來協助陷入財務問題的國家。

請繼續往下閱讀...

上週歐洲央行根據量化寬鬆政策（QE），在今年底將債券購買限額再度提高了1,200億歐元，透過注入現金來增加市場流動性，減輕歐元區的財務壓力。

此次ECB召開的緊急會議，距離上一回例行決策會議僅不到一周的時間，當時ECB尚未決議降息，不過，市場依舊大跌，促使ECB出手推出新措施。

▲歐洲央行總裁 拉加德(Christine Lagarde)。（圖／路透社）

ECB此次緊急會議宣佈的措施：

● 規模7,500億歐元暫時資產收購計畫，將至少在2020年底前購買公家及民間企業的證券。

● 計畫將涵蓋所有符合當前量化寬鬆（QE）計畫下的資產，並擴展到具有足夠信用品質的商業票據。

● 希臘公債將納入此項收購計畫。

● 將調整風險，放寬抵押標準。

● 該計劃將持續進行到ECB判斷疫情的危機結束為止。

● ECB將考慮調升本身對量化寬鬆政策持有量的限制，若有需要將再擴大規模。



＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

►歐股週四早盤齊響漲聲！ 法股漲幅逾3%、德股漲幅近2%

►台股重挫創3年半新低 金管會出手救市「禁止平盤以下放空」

►美國聯準會救市新措施！宣佈成立貨幣市場流通基金 提供金融機構貸款進場