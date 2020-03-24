謝金河：雄獅、晶華困境求生！　台灣慘業奮力自救

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（23）日在臉書發文指出，這場世紀性的大瘟疫帶來的災情前所未見。雄獅旅遊由董事長王文傑帶頭宣示，2019年董事酬勞不領、副總級以上主管薪水減半、恊理級減薪三成，大家勒緊褲帶準備渡過寒流；晶華酒店宣佈主管減薪三成、董監事酬勞不領，這些面對疫情擴散的緊急應變對策，值得肯定。

謝金河表示，最近很多企業經營者都感嘆自己經營企業一輩子，從未見過如此肅殺的處境，若沒有找到疫苗或解藥，疫情變成常態化，恐怕很多企業會不支倒地。這對於負責任的經營者來說，這是內心最大的恐懼。

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他指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情對旅遊、餐飲、酒店及娛樂業的衝擊有多大，從股價就可以看出端倪。深陷壓力的雄獅旅遊，股價曾經到過186.5元，現在最慘剩45.3元。

▲雄獅旅遊在困境中雄獅仍交出不錯的成績。（圖／雄獅旅遊提供）

股本7億的雄獅旅遊，原本期待市值可挑戰百億，如今卻只剩下35億，這些年雄獅努力擴點，並且推出很多旅遊新玩法，沒想到這回遭到大風浪。在宣佈減薪前，雄獅旅遊公布去年淨利2.1956億元，EPS3.14元，每股配2元現金，在困境中仍交出不錯的成績。

晶華酒店一直都是績優公司，去年淨利13.44億元，EPS10.58元，飯店業獲利不易，晶華酒店去年賺足一個股本，去年上半年配6.12元，下半年配3.92元，全年配出10.04元息，是難得績優公司。潘思亮董事長應變危機速度非常快，這樣的經營者可以得到股東信賴。

謝金河表示，此次疫情是百年一遇的大肅殺，王品從天價517元跌至49.5元，85度C從439元跌至56.2元，連收租的萬華企業都可以跌到9.92元，可以想見這個肅殺有多麼慘烈。



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