Fed祭無限QE喚醒黃金！金價創有紀錄以來最大單日漲幅

▲4月黃金期貨周一收盤大漲5.6%，漲幅創1984年11月有紀錄以來最大。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國聯準會（Fed）周一（23日）宣布第二波寬鬆行動，將無限量買進國庫長期債券及房地產抵押債券，為支持美國經濟的行動再添火力，激勵國際金價大漲，4月黃金期貨周一收盤大漲83美元或5.6%，報每盎司1,567.6美元，單日漲幅達1984年11月有紀錄以來最大。

截至台北時間今（24）日上午10點38分，4月黃金期貨上漲1.81%至每盎司1,601.1美元。其他貴金屬部分，5月白銀期貨上漲6.55%至每盎司14.13美元；4月鉑金期貨上漲+5.96%至每盎司664.9美元；6月鈀金期貨上漲10.22%至每盎司1,716美元。

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綜合外電報導，Fed於當地時間周一早晨宣布一系列救市新計畫，包括承諾無限量購進債券，以達支持市場平穩運作所需金額，且貨幣政策也將更有效地應用於金融狀況和經濟。GoldSeek.com總裁兼執行長斯皮納（Peter Spina）表示，無限量寬鬆是「一個巨大信號，是即將到來的上兆新債務貨幣化的一部分，」股市近期的重挫令「華爾街上許多人都醒過來了。」

斯皮納說：「對全球動盪計畫無限期的量化寬鬆至上兆美元，整個過程都對黃金有利。」「黃金正在恢復其作為全球貨幣的功能。」他指出，若金價在本周或下周五前突破1,700美元大關，那Q2的金價即有機會觸及甚至衝破2,000美元。

▲自2012年末以來，黃金期貨收盤價格便一直未曾突破1,700美元。（圖／路透）

據FactSet數據，自2012年末以來，黃金期貨收盤價格便一直未曾突破1,700美元，若能上漲至2,000美元將會創下歷史新高。斯皮納表示，「我們已經接近那種金價每日上漲100美元或200美元而沒有回調的日子了。」

斯皮納稱，隨著實體金條的供應鏈斷裂，未來幾個月市場還可能會看到「一場完美的風暴，金價將飆升。」「在火爆的市場上尋找新的供應將變得愈加困難。」他指出，對金條的需求已經「持續好幾周了」，但由於新冠肺炎的影響，礦場都在關閉生產，「因此，在一場真正的淘金熱中，黃金和金礦開採者將掀起一場完美的風暴。」

目前全球前三大黃金精鍊廠Valcambi、Argor-Heraeus及PAMP周一皆表示將強制關閉非必須產業以防止新冠肺炎病毒傳播，目前上述公司已在瑞士暫停生產至少一周。總部位於柏林的金銀服務提供商GoldCore周一表示，近幾日的需求創歷史新高，「全球金條、銀條、硬幣的供應已迅速蒸發。」

世界黃金協會投資研究主任阿蒂加斯（Juan Carlos Artigas）表示，目前黃金與大多數資產類別一樣，正受到「全球範圍內前所未有的經濟及金融市場狀況影響」。近期的金價波動「是由所有資產的大規模清算驅動的，且可能被槓桿頭寸放大了，」而儘管如此，它仍是「迄今為止表現最好的資產類別之一。」