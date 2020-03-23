亞馬遜傳歐洲5名員工確診！　義大利和法國官網暫停接收非必要商品訂單

▲亞馬遜(Amazon)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據《THE VERGE》報導，亞馬遜表示，為了遏制新冠肺炎（COVID-19）進一步傳播，已暫停義大利（amazon.it）和法國（amazon.fr）的官網上一些非必需品的訂單。

義大利亞馬遜的發言人表示：「消費者透過電商來維持社交隔離之所需，我們也在物流中心實施社交隔離政策，以確保員工的安全和健康。客戶仍然可以從第三方賣家訂購許多產品，包括食品和衛生用品。」

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在歐洲亞馬遜的倉儲中心，傳出至少有五名員工檢測新冠病毒呈現陽性。3月17日，義大利亞馬遜倉庫的員工進行罷工抗議，認為總公司沒有採取充分措施來保護他們免於感染疫情。

因此，亞馬遜官方於週六發佈，優先考慮目前人們最需要的產品，某些非必要商品則可能暫時不予交付。至於當前所有已確認的訂單將仍會定期交付。

據《彭博社》統計，目前義大利確診案例共59,138例，法國則有16,018例。



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