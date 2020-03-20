疫情引爆全球股災　美5大科技股市值1個月驟減1.3兆美元

▲身為美股市值前五大的龍頭科技股市值大幅減少。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

2月19日，美股收盤創下歷史新高，蘋果、微軟、亞馬遜與Google母公司Alphabet四大科技巨頭市值皆超過1兆美元。但隨著新冠肺炎疫情導致全球股災肆虐，上述四巨頭及臉書的市值銳減，截至3月19日，五家科技公司的市值合計驟減1.3兆美元。

CNBC報導，微軟與亞馬遜所在的西雅圖，及蘋果、Alphabet、臉書所載的舊金山矽谷可說是美國新冠肺炎疫情最嚴重的兩個地區。當地時間17日凌晨起，舊金山灣區7個郡施行21天的「就地避難」居家防疫，等同於對該地區700萬人下「禁足令」。而西雅圖各地的學校及企業則率續關閉。

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科技股帶領美股擺脫金融危機，走了11年的牛市，但許多科技股現如今已跌入熊市區域。起初，新冠病毒於中國大陸出現並威脅到仰賴大陸製造的企業供應鏈時，硬體供應商開始預警將暫時放緩。

蘋果於2月中旬表示，iPhone供應問題及大陸需求降低將損害當季業績。2月下旬，微軟也表示無法達成當季度目標，因「供應鏈以較預期還慢的速度恢復正常營運。」但隨著美國一些大型企業主要市場被迫關閉，失業率預計將飆高，新冠肺炎危機直接影響到了消費者的錢包。蘋果上周末宣布，將關閉大中華地區外全球所有門市至3月27日。

▲美股3大指數近期因新冠肺炎疫情大幅下挫。示意圖。（圖／路透）

Canaccord Genuity分析師沃克利（Michael Walkley）周四將蘋果目標股價自345美元調降至300美元。「繼上個月蘋果將iPhone產量目標調降後，鑑於其對全球智慧型手機至少持續至Q3的長期影響，及對近期銷售持續疲軟的預期，我們將進一步下調我們的估值。」

新冠肺炎對美國企業的影響愈來愈廣泛。近日亞馬遜已公告倉庫出現確診病例，使亞馬遜紐約工廠暫時關閉，由於與新冠病毒爆發有關的訂單激增，補貨不及，亞馬遜還臨時關閉了Prime Pantry運送服務。而當經濟放緩時，行銷部門大多會削減廣告預算，像臉書這樣仰賴線上廣告的企業勢必也會受到衝擊。

不過，即便大型科技股在此次股災中受挫，它們大部分仍被視為是良好的長期投資標的，疫情過後即會反彈。Wedbush證券分析師帕契特（Michael Pachter）本周表示，該公司正將亞馬遜和臉書加入其投資委員會的「最理想清單」中。Wedbush預期亞馬遜能因「消費者避免出門而在網購上花更多時間」，能在多個國家/地區的許多垂直產業中獲得更多市佔。

帕契特也表示，雖著愈來愈多人從網路上獲取有關新冠肺炎疫情相關的訊息，臉書的前景也相當看好。「世界上有很大比例的人口依賴臉書作為其主要訊息來源，而在某些國家，在家休息和工作的要求日益凸顯，我們認為在過去幾週許多臉書用戶大幅提高使用量。」不過即便如此，臉書仍是這些大型科技股中跌幅最大的企業，過去一個月來該公司股價暴跌了30%，且整體股市的氛圍仍是向下發展。