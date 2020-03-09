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ET民調／振興抵用券要綁國旅！64.6%民眾先搖頭：不會為了800元而去住宿

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▲▼飯店,旅館,民宿,客房,服務生,行李員（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲64.6%民眾表態不會因為使用「振興抵用券」而去住宿。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，引起人心惶惶，多數民眾寧可待在家也不要出門。行政院為了要刺激消費，預計將發放「振興抵用券」，使用條件是必須結合國民旅遊住宿飯店，但根據《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，64.6%民眾傾向不會因為要使用「振興抵用券」而去住宿。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查，受新冠肺炎疫情影響，行政院將發放「振興抵用券」刺激消費，但必須結合國民旅遊住宿飯店才能使用，「是否會使用抵用券而住宿？」

請繼續往下閱讀...

然而，調查卻指出，22.7%民眾「一定不會」因為要使用「振興抵用券」而去住宿，「應該不會」的有41.9%，也就是有64.6%民眾表態，傾向不會因為使用「振興抵用券」而去住宿；而「一定會」有5.4%，「應該會」的24%。

▲「新冠肺炎疫情對經濟影響」民意調查。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

至於政府應該實施哪些經濟的相關政策？《ETtoday新聞雲》民調中心調查指出，若疫情持續擴散，景氣低迷，民眾認為政府應該實施的經濟相關的政策排名第一為「發放可以全額折抵的消費券」65.2%；其次為「個人所得稅減免及緩徵」61.5%；第三為「針對企業減稅及降租」28.0%。

另外，「擴大就業補助」也有26.3%，排第四；「降低貸款利率」25.2%為第五；「展延繳交貸款（或卡費）期限」18.9%為第六；「擴大失業津貼」17.7%為第七；「放款貸款申請資格」9.9%排第八。

▲「新冠肺炎疫情對經濟影響」民意調查。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月6日至3月8日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1090份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（2020年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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