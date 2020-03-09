ET民調／83.5%民眾悲觀擔心：新冠肺炎若持續　「台灣經濟會大幅衰退」

▲56.0%民眾認為新冠肺炎疫情要4個月甚至半年以上才會得到控制。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球受感染人數已經上萬，世界各地經濟也受到影響。為了解民眾對於新冠肺炎疫情對經濟面影響的看法，以及希望政府應對疫情採取的經濟政策，《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，56.0%民眾認為新冠肺炎疫情要4個月甚至半年以上才會得到控制，36.7%民眾認為1到4個月就會得到控制。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月6日至3月8日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1090份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。

請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（2020年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

針對「新冠肺炎疫情要多久才會得到控制」，調查結果指出，56.0%民眾認為新冠肺炎疫情要4個月甚至半年以上才會得到控制，36.7%民眾認為1到4個月就會得到控制。

至於對台灣經濟景氣看法，調查指出，68.1%民眾對今年度台灣的景氣感到悲觀，另有28.4%民眾仍對今年度台灣的景氣感到樂觀。

進一步了解，若新冠肺炎疫情持續蔓延，認為台灣經濟「一定會」大幅衰退的有38.6%，「可能會」的有44.9%，這兩者合計的比重高達83.5%，都抱持相對悲觀擔心的態度。；「可能不會」有11.9%，一定不會有1.8%。

對於「是否擔心未來幾個月的收入會受到新冠疫情擴散，經濟衰退的影響」，調查指出，66.1%民眾擔心未來幾個月的收入會受到新冠肺炎疫情擴散，經濟衰退的影響（含「非常擔心」18.3%與「有點擔心」47.8%），有30.2%的民眾表示不擔心（含「不太擔心」24.8%與「非常不擔心」5.4%）。

【延伸閱讀】

►ET民調／新冠肆虐！前三名最慘行業出爐 27.2%民眾收入受影響



►ET民調／抵用券不吸睛！民眾希望政府做「這8件事」度小月 61.5%盼緩徵所得稅