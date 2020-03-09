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ET民調／新冠肆虐！前三名最慘行業出爐　27.2%民眾收入受影響

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，民眾戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球受感染人數已經上萬，世界各地經濟也受到影響。為了解民眾對於新冠肺炎疫情對經濟面影響的看法，以及希望政府應對疫情採取的經濟政策，《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，收入受到新冠肺炎影響最多的行業為餐飲業，其次為金融保險業，第三為服務業。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月6日至3月8日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1090份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。

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《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（2020年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲「新冠肺炎疫情對經濟影響」民意調查。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

▲「新冠肺炎疫情對經濟影響」民意調查。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

針對「目前收入是否受到新冠肺炎疫情影響」，27.2%民眾認為自己目前收入已經受到疫情影響；至於影響的部份，民眾認為收入受疫情影響以「金融投資理財」34.1%最高，其次為「業務獎金受到影響」15.4%，再者為「找不到工作」11.7%，「無工可開」10.7%；收入影響最多的行業為餐飲業，其次為金融保險業，第三為服務業。

對於「新冠肺炎疫情對所在企業（或行業）的影響」，19.3%民眾認為新冠肺炎疫情目前對所在企業（或行業）「影響很小，經營保持穩定」；40.7%認為「有部分影響，經營勉強維持穩定」；14.5%認為「影響很大，經營出現某些問題」；4.0%認為「影響很嚴重，經營出現嚴重困難，可能面臨倒閉」。

▲「新冠肺炎疫情對經濟影響」民意調查。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

▲「新冠肺炎疫情對經濟影響」民意調查。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

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