ET民調／抵用券不吸睛！民眾希望政府做「這8件事」度小月　61.5%盼緩徵所得稅

▲經濟部將針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，擬推出折扣方案刺激消費。（圖／記者徐文彬攝）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球受感染人數已經上萬，世界各地經濟也受到影響。為了解民眾對於新冠肺炎疫情對經濟面影響的看法，以及希望政府應對疫情採取的經濟政策，《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，針對行政院將發放「振興抵用券」刺激消費，64.6%民眾表態不會因為要使用「振興抵用券」而去住宿。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月6日至3月8日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1090份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。

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《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（2020年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

受新冠肺炎疫情影響，行政院將發放「振興抵用券」刺激消費，但必須結合國民旅遊住宿飯店才能使用，是否會使用抵用券而住宿？調查指出，22.7%民眾「一定不會」因為要使用「振興抵用券」而去住宿，「應該不會」的有41.9%；「一定會」只有5.4%，「應該會」的24%。

至於政府應該實施哪些經濟的相關政策？調查指出，若疫情持續擴散，景氣低迷，民眾認為政府應該實施的經濟相關的政策排名第一的為「發放可以全額折抵的消費券」65.2%；其次為「個人所得稅減免及緩徵」61.5%；第三為「針對企業減稅及降租」28.0%。

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