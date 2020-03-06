澳染疫音樂家「居家隔離者增至103人」　8名媒體記者也在列

▲陳時中說明疫情最新情況。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

澳洲確診的新冠肺炎58歲音樂家，曾與國家交響樂（NSO）於2月28日、3月1日在國家音樂廳演出，一度走入觀眾席，指揮中心匡列147人，其中103人需居家隔離，其中27人為樂團相關成員、飯店17人、司機15人、朋友3人、飛機相關人員18人。觀眾席周邊2公尺23人。應變官莊人祥補充，有8名媒體記者也被匡列在27人裡面，需居家隔離14天。

中央流行疫情指揮中心公佈澳洲染疫音樂家2月23日至3月2日在台行程，除了2月27日至診所就醫外，其他時間多往返飯店與國家音樂廳，指揮官陳時中表示，經調閱錄影帶，該音樂家沒有搭乘任何大眾交通工具，都是搭計程車或有人接送，評估社區傳播風險低。

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▲澳音樂家來台流程和搭機的座位圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，文化部、指揮中心從昨晚做疫調到今天凌晨4、5點，經過調閱錄影帶公佈足跡，發現他幾乎都是一人吃飯，或者跟2、3名友人吃飯，計程車司機也全數找到，需居家隔離。

指揮中心在記者會一開始，原本只匡列124名接觸者，其中36名密切接觸者需居家隔離14天。但經《ETtoday新聞雲》詢問密切接觸者中，是否包含觀眾時？應變官莊人祥公布最新數據，匡列接觸人數來到147人，其中103位需居家隔離。

莊人祥補充，103位需居家隔離者，有27位是樂團團員、17位為飯店工作人員、18位為飛機飛航相關人員，今天調閱錄影帶，確認該名音樂家曾到過觀眾席，也將周圍2公尺觀眾匡列為居家隔離對象，總計23人。指揮官陳時中補充，周邊2公尺約為前後2排。

▲澳洲確診個案在台活動史單純，社區傳播風險低。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）