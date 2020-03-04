　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

Fed緊急降息2碼！中方反應掀全球關注...專家曝「是否跟進」時間點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲Fed無預警降息2碼後，道瓊一度翻轉上漲，收盤仍難挽頹勢。（圖／路透） 

記者蔡儀潔／綜合報導

美國聯準會Fed週二無預警宣佈降息2碼，是自2008年金融海嘯以來，首次緊急宣佈降息措施。消息傳出後，中國作為全球第二大經濟體，是否會跟進備受各界矚目。對此，財富證券首席經濟學家伍超明表示，中國央行3月份降息可能性較低，除非有特殊情況。

據《中新社》報導，伍超明認為，Fed降息有助於提振市場對全球第一大經濟體經濟增長的信心，加上最近全球其他央行也採取降息措施，整體上有助於全球市場信心的恢復，有利於資產價格的穩定和金融風險的平抑，當然也對大陸A股構成利好。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析，現在Fed降息，美股有望短期反彈，但是創新高就比較困難了，美股見頂的風險依然很大。

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

在Fed降息之前，澳洲央行宣佈，為應對新冠肺炎疫情帶來的影響，將基準利率下調25個點，降至0.5%創歷史新低，並在聲明中指出，受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年全球經濟增速將低於此前預期，下調基準利率將有助於推動經濟增長。

對中國來說，方正證券指出，Fed降息將給中國央行更大的貨幣政策騰挪空間，預計全球各經濟體將再掀起新一輪降息潮，甚至不排除美國再推出量化寬鬆政策。

伍超明分析，中國央行短期內跟隨降息的概率低，因為前期央行針對疫情影響，在流動性供給和利率水準降低等方面推出不少政策措施，當前要做的是讓政策落實到位，並觀察政策效果如何，等3月份數據出來後評估能否完成年內的統籌目標，再決定是否降息，所以3月份降息可能性較低，除非有特殊情況。

對於中國未來是否會降準降息的問題，中國央行副行長潘功勝2月7日曾回應稱，疫情對中國經濟的影響是階段性的、暫時的，可能會對一季度經濟活動造成擾動，但疫情緩解後中國經濟將迅速企穩，並出現補償性恢復；中國貨幣政策調控空間十分充足，央行正在認真分析和評估疫情對經濟的影響，進行政策儲備。

▼伍超明分析，中國央行3月份降息可能性較低，除非有特殊情況。（圖／CFP）

▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

ET快訊
韓國瑜深夜直播吐心聲　每天工作12小時「希望有一天離開不要有
狠踹薛禎國！曾威瑾涉「夜店殺警案」遭判10年潛逃..中山區落
色老闆逼「吞公款女大生」肉償　誇張性愛合約曝光！不給就丟錢莊
南韓再增516例「累計5328例32死」　擬追加3千萬預算應
防範新冠肺炎群聚感染　伊朗宣布：暫時釋放全國5.4萬名囚犯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

加大「減稅降費」力度　李克強拍板：紓解物流業困難

Fed緊急降息2碼！中方反應掀全球關注...專家曝「是否跟進」時間點

湖北神農架林區爆發非洲豬瘟　7頭野豬死亡

怕沾病毒「微波爐消毒鈔票1分鐘」　大媽1.2萬現金全烤到碳化

武漢華南海鮮市場一家四口留守繼續住　家人牽童撤離「改去飯店」

武漢封城41天後　華南海鮮市場大消毒！野味全禁了

大陸上演真人版機器戰警　檢疫人員戴N901頭盔秒測50個溫度點

廣東省出院1081例　第二人民醫院啟用首個癒後複診門診

北京、上海、廣東：從「日韓伊義」入境者一律隔離14天！

新冠肺炎患者肺移植！整個肺「變紫色了」萎縮超小…醫驚：超硬好難切

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

加大「減稅降費」力度　李克強拍板：紓解物流業困難

Fed緊急降息2碼！中方反應掀全球關注...專家曝「是否跟進」時間點

湖北神農架林區爆發非洲豬瘟　7頭野豬死亡

怕沾病毒「微波爐消毒鈔票1分鐘」　大媽1.2萬現金全烤到碳化

武漢華南海鮮市場一家四口留守繼續住　家人牽童撤離「改去飯店」

武漢封城41天後　華南海鮮市場大消毒！野味全禁了

大陸上演真人版機器戰警　檢疫人員戴N901頭盔秒測50個溫度點

廣東省出院1081例　第二人民醫院啟用首個癒後複診門診

北京、上海、廣東：從「日韓伊義」入境者一律隔離14天！

新冠肺炎患者肺移植！整個肺「變紫色了」萎縮超小…醫驚：超硬好難切

獨／有夠衰！高市救護車連2日挨撞　2女大生「煞不住」直撞噴飛送醫急救

快拿出身分證！0、3、2、6全中　吃温野菜可享6折優惠

樓下2戶「不租也不賣」　他傻問原因！網曝生灰塵也爽：20年漲5倍

540匹狂暴四葉草　Alfa Romeo推出「最強毒蛇」Giulia GTA/GTAm

野放的吳書原　自然生長春生生

蔡阿嘎「YouTuber第一人」奪獎！　認了拍片12年陷殘酷困境

「要不是因為人死了都不知道」美醫療中心6死　院內台籍營養師曝恐懼漏洞！

貓奴專屬！典雅風貓型壺可用可療癒　從手掌倒出熱茶好奇妙

加大「減稅降費」力度　李克強拍板：紓解物流業困難

不斷更新／亞馬遜證實1員工染疫！西雅圖宣布「進入緊急狀態」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

湖北台人擬告蔡英文　陸委會回應

武漢華南海鮮市場　一家四口留守

武漢封城41天後　華南海鮮市場大消毒

新冠肺炎患者肺臟「變紫色硬如石頭」

婦怕沾病毒　微波3000元鈔票全烤焦

防疫太草率GG了！　1員工感染「全廠177人崩潰二次隔離」

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

患者痛苦「別救了」　聽到護理師一句玩笑話乖乖吃藥

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

泰拳冠軍遭5人伏擊浴血奔逃倒地

網傳「蘿蔔免費拔」遭搶收　主人崩潰

3病患感染源完全沒有！大膽猜測逼病毒現行

她半個月沒回家　3歲男童衝陽台「狂喊媽媽」

更多熱門

相關新聞

台股開盤上漲40點！不畏美股跌近3%　指數力守11300點

台股開盤上漲40點！不畏美股跌近3%　指數力守11300點

美國聯準會（Fed）無預警宣布降息兩碼，美股道瓊指數盤中反彈大漲300點，但仍無法抵抗市場憂慮，終場下跌近800點、跌幅近3%。台股今（4）日開盤未受影響，上漲40點、以11,368點開出。

不畏美股道瓊跌785點　台指期開盤上漲27點

不畏美股道瓊跌785點　台指期開盤上漲27點

Fed降息2碼難救美股！　道瓊暴跌近800點

Fed降息2碼難救美股！　道瓊暴跌近800點

費半指數重回半年線　法人：科技業獲利持續成長、後市反彈可期

費半指數重回半年線　法人：科技業獲利持續成長、後市反彈可期

AI成長趨勢不變　數據中心佈建帶動相關零組件表現

AI成長趨勢不變　數據中心佈建帶動相關零組件表現

關鍵字：

降息美國聯準會全球股市美股A股大陸股市

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

日本議員質詢：請容我稱武漢肺炎

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

擺攤賣蝙蝠遭檢舉…老闆氣瘋公布照片

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

丘美珍／如果你家有個孩子像唐鳳

快訊／國際奧運會：東京奧運如期舉辦

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

劉真驚傳自發性腦出血！「開顱手術搶救中」醫：高危險等級

更多

最夯影音

更多
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助
解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面