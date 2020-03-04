Fed緊急降息2碼！中方反應掀全球關注...專家曝「是否跟進」時間點

▲Fed無預警降息2碼後，道瓊一度翻轉上漲，收盤仍難挽頹勢。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國聯準會Fed週二無預警宣佈降息2碼，是自2008年金融海嘯以來，首次緊急宣佈降息措施。消息傳出後，中國作為全球第二大經濟體，是否會跟進備受各界矚目。對此，財富證券首席經濟學家伍超明表示，中國央行3月份降息可能性較低，除非有特殊情況。

據《中新社》報導，伍超明認為，Fed降息有助於提振市場對全球第一大經濟體經濟增長的信心，加上最近全球其他央行也採取降息措施，整體上有助於全球市場信心的恢復，有利於資產價格的穩定和金融風險的平抑，當然也對大陸A股構成利好。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析，現在Fed降息，美股有望短期反彈，但是創新高就比較困難了，美股見頂的風險依然很大。

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

在Fed降息之前，澳洲央行宣佈，為應對新冠肺炎疫情帶來的影響，將基準利率下調25個點，降至0.5%創歷史新低，並在聲明中指出，受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年全球經濟增速將低於此前預期，下調基準利率將有助於推動經濟增長。

對中國來說，方正證券指出，Fed降息將給中國央行更大的貨幣政策騰挪空間，預計全球各經濟體將再掀起新一輪降息潮，甚至不排除美國再推出量化寬鬆政策。

伍超明分析，中國央行短期內跟隨降息的概率低，因為前期央行針對疫情影響，在流動性供給和利率水準降低等方面推出不少政策措施，當前要做的是讓政策落實到位，並觀察政策效果如何，等3月份數據出來後評估能否完成年內的統籌目標，再決定是否降息，所以3月份降息可能性較低，除非有特殊情況。

對於中國未來是否會降準降息的問題，中國央行副行長潘功勝2月7日曾回應稱，疫情對中國經濟的影響是階段性的、暫時的，可能會對一季度經濟活動造成擾動，但疫情緩解後中國經濟將迅速企穩，並出現補償性恢復；中國貨幣政策調控空間十分充足，央行正在認真分析和評估疫情對經濟的影響，進行政策儲備。

▼伍超明分析，中國央行3月份降息可能性較低，除非有特殊情況。（圖／CFP）