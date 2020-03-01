動漫迷員警自學日語竟派上用場　接獲日女跨海感謝信

▲朱宸衛接獲日本女子「泉」的感謝信。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝那位會講日語的員警，幫我找回遺落的手機！桃園警分局埔子派出所1日收到一封來自日本的感謝信，信中女子「泉」表示去(2019)年12月底來台旅遊，因手機遺失到派出所報案，幸所內有一名會說日語的員警翻譯及協助，順利完成報案程序、找回失物。埔子所表示，會說日語的員警是該所偵查佐朱宸衛，收到「泉」的感謝信很是歡喜。

朱宸衛因學生時期喜歡日本的動漫，於是利用空閒時間自學日語，一回與朋友到日本旅遊，入境時順口以日語跟海關人員交談，赫然發覺自己的日語已經有一定基礎，日後對於學習日本語更加有興趣。未料，有朝一日竟會因工作派上用場，認為有機會幫忙泉小姐是一種緣份，也是做好份內工作。

▲▼日籍女子「泉」寄給埔子派出所的感謝信。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，日籍女子泉小姐是在去(2019)年12月底，與家人一起來台旅遊，一日於回桃園時發現竟將手機落在台北的某速食店內，因人生地不熟，請計程車司機幫忙，於是司機送她們到埔子派出所向員警求助。

因泉小姐及家人不諳英文或中文，只能以日語溝通，但值班員警不諳日文，雙方比手畫腳只能乾著急，偵查佐朱宸衛得知後，主動前來協助瞭解，透過他的翻譯及說明，順利為泉小姐完成遺失物報案程序。泉小姐返回日本後，接獲台灣警方的聯絡，手機已經找到了，於是她特別利用翻譯機，寫了一封中文感謝信，要給當時積極協助卻沒有留下姓名的那位員警，表達自己的感謝之意。

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