回收阿北吃麵ing　警方一通電話「他猛然回頭看」34萬彩劵飛走了

記者洪正達／高雄報導

高雄王姓女子日前行經三民區熱河一街一帶，發現一包藍色防水袋影響交通，於是撿去派出所報案，當警方會同清點包內物品時發現一整疊數量高達829張的「刮刮樂彩劵」，總價超過34萬元，警方依彩劵流水號聯絡上正在吃麵的張姓男子後，才驚覺自己將彩劵丟失，連忙向王女、警方道謝。

▲張男表示若不是王女及警方的協助，他也不會發現彩劵不翼而飛。（圖／記者洪正達攝）

警方表示，15日下午，王女提著一只藍色防水袋進入十全路派出所報案，指出袋子被遺留在熱河街上，往來人車繞道而行，她擔心發生車禍，於是送來派出所請警方協助，值班警員協助清點後，發現10本未拆封的刮刮樂，共計829張，總價34萬8千元，不過袋內除了彩劵外，並沒有任何身分資料，於是靈機一動致電台彩公司，查出賣出該批彩劵流水號的經銷商後，終於聯繫上正在用餐的張男。

▲張男感謝警方協助。（圖／記者洪正達攝）

事後張男趕到派出所認領後，向警方表示平日靠資源回收維生，這些彩劵是過年批來販售但沒有賣完，又與別人共用住所，擔心會不見所以才天天帶著，他也相當訝異警方在他發覺遺失前就找到彩劵，讓他生計不會受到影響。

▲張男將未拆封的彩劵全部放在這只藍色防水袋中。（圖／記者洪正達攝）