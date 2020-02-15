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亞馬遜扳回一城！　法官擋下微軟與美國國防部近3000億交易案

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▲▼五角大樓,五角大廈,美國國防部,The Pentagon,U.S. Dept of Defense。（圖／美國國防部）

▲美國國防部五角大廈。（圖／U.S. Dept of Defense）

記者謝仁傑／綜合報導

路透報導，美國聯邦法官Patricia Campbell-Smith暫時擋下美國國防部與微軟公司間100億美元（約新台幣3005億元）的雲端服務交易。這是因為原本被視為最有望得標的亞馬遜，最終卻沒得標，因此質疑川普政府從中介入不當的影響。

聯邦法官Campbell-Smith發佈初步禁令，擋下國防部這項「聯合組織防衛基礎」計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI），合約旨在使軍方各單位能透過同一系統分享訊息，在人工智慧（AI）協助下即時搜尋資料。

請繼續往下閱讀...

由於判決內容受到保護，無法確認頒布此禁令的理由。

亞馬遜質疑，國防部的決定充滿了嚴重錯誤，因為川普素來與亞馬遜執行長貝佐斯關係不佳，曾多次公開嘲諷貝佐斯，且過去川普也曾有不當干預決策的記錄，這次又從背後施加壓力。

亞馬遜要求川普和其他高層官員，就這項為期10年的合約出面作證。

原計劃於週五開始合執行合約內容的國防部對此感到失望，國防部發言人表示，這個訴訟是不必要的，國防部迫切需要實施的現代化戰略因此遭到拖延，剝奪了作戰人員的一套能力。

微軟則在一份聲明中表示：「我們對國防部有信心，相信事實將會證明這一切過程都是詳細、完善且公平的審核程序，才決定讓微軟成為符合國防部需求的最佳選擇。」

亞馬遜股價昨收盤下跌0.7％，微軟股價上漲0.89％。
 

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