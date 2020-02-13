財政部回應企業心聲了：「防疫照顧假」若給薪　可加成抵營所稅！

▲防疫照顧假若給薪，財政部研議讓企業可以加成抵營所稅，共度防疫難關。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

為了鼓勵企業給予員工休「防疫照顧假」仍給薪，財政部研擬租稅優惠，讓企業抵營所稅最高可以加倍。不過財政部官員表示，相關的紓困方案必須要行政院拍板，最快是週六（15日）之前，由行政院討論，所以要視最後的情況。

因應武漢肺炎影響，中小學開學日延後到2月25日，並規定企業應該給予防疫照顧假，並且不得影響到該員工的考績、全勤等，或以此為由遭受到資遣。

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對於防疫照顧假給薪的企業，《ETtoday新聞雲》於月初即率先建議，對於這些積極回應政府防疫措施的幸福企業，政府應給予稅賦減免等實質獎勵措施，讓企業減輕成本壓力、員工安心防疫、政府加強防疫網，創造三贏局面。

無獨有偶，北市商業會、工商協進會、商總等工商團體，也紛紛呼籲政府，在此非常時期，應該主動減免企業營所稅，給予交通服務業者相關的燃料稅及牌照稅減免或優惠，給予資金調度困難業者紓困幫助，幫助企業共度難關。

企業的心聲，財政部也聽到了，鬆口將研擬祭出租稅優惠，將參考《中小企業發展條例》，提出更優惠的獎勵。財政部舉例說，如果該員工休防疫照顧假，但是當日薪資仍有領薪3000元的話，隔（最快2021年）年，企業申報營所稅時，就可以抵減6000元。

相較於《中小企業發展條例》，提供中小企業增僱員工，薪資費用可以加成減除的方式，加成減除最多三成的規定，這回的獎勵措施顯然更加優惠放大。不過，財政部官員也強調，加倍的草案，還沒定案，還得看其他部會與院長是否有其他看法，但至少，加成扣抵是財政部的預期目標。

也有業者呼籲牌照稅等其他租稅優惠，財政部官員強調目前租稅優惠，尚未有定案，且要經過行政院拍板、立法院同意等，目前是希望可以趕在立法院開議前能夠提出具體的紓困方案，讓企業有一個喘息的機會。

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