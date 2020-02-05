　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「防疫照顧假」企業若給薪　政府應給予稅賦減免等實質獎勵！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲因應武漢防疫，不少企業大方宣布給予員工「有薪」的防疫照顧假，讓民眾得以安心防疫。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

勞動部日前宣布，若員工要照顧家中孩童，可申請防疫照顧假，企業一定要准假，不能影響考績，至於給不給薪水，視各公司規定。有不少企業立刻大方宣布，「防疫照顧假」薪水照給。對於這些積極回應政府防疫措施的幸福企業，政府應給予稅賦減免等實質獎勵措施，讓企業減輕成本壓力、員工安心防疫、政府加強防疫網，創造三贏局面。

所謂的防疫照顧假，是針對勞工朋友如果有照顧家中12歲以下學童需求，自2月11日至2月24日這段期間，若有需求的家長可向雇主提出申請，且雇主不能不准假，也不可視為缺勤，不可扣全勤獎金。

請繼續往下閱讀...

對於企業而言，防疫照顧假是一種體恤員工、加強防疫的緊急措施，如果給假又給薪，無形中也可建立企業形象，做足面子給政府。不過，這並非無本措施，實際的營運成本，也會衍生而來，例如人力調度、產品供需吃緊，都是考驗。

會計師說，現行企業如果給予員工「有薪」的防疫照顧假，只能當作員工薪資費用，抵減營所稅。

為了鼓勵更多企業，勇於支持防疫照顧假，給假又給薪，政府應該趕緊提出配套措施，多給企業抵稅的空間，例如員工費用抵減可以加成抵減，實質鼓勵企業給予員工「有薪」防疫照顧假。

實際上，這有前例可循。像是2014年增訂《中小企業發展條例》第36條之2，明訂新投資創立或增資擴展中小企業達一定金額，且增雇一定人數的本國籍員工，可享有租稅抵減優惠。

或是為鼓勵企業調高基層員工平均薪資給付水準，當經濟景氣指數達一定情形下，中小企業如果調高基層員工平均薪資給付水準時，每年增加支付的員工薪資金額（上限130％），可以抵扣當年營所稅。

這次武漢肺炎疫情又急又快，企業因應措手不及，如果政府提出實質鼓勵，不僅可讓企業減輕負擔，更可鼓勵企業願意給予員工有薪照顧假，員工也才沒有後顧之憂，不用擔心企業秋後算帳。

企業關心員工，員工支持防疫，政府挺企業，政府在這場防疫大作戰中，還得多思考如何提出實質獎勵措施，如何減輕企業負擔，讓更多企業願意共體時艱。

其他人也看了這些新聞～

北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關　

ET快訊
花20元停車就中千萬！11-12月發票中獎完整清單公布　快來
他曝大陸死亡人數持續攀升「暗黑秘密」：感染初期連X光也檢查不
北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關
滯留湖北503台商名單曝光！3人突襲登機..徐正文無奈回應了
武漢肺炎重創航空業！國泰航空放3星期無薪假　華航新進組員延後
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Apple Store首次開發票就開出大獎　幸運兒花150元買影音產品中200萬

花20元停車就中千萬！11-12月發票中獎幸運兒清冊全公布

武漢肺炎疫情延燒　生技中心啟動開發快篩與治療藥品

梅西百貨未來3年將關125家門市！　預計裁員2000人　增開57家網路門市

累積虧損達股本1/2！中視、華視換照卡關　NCC要求負責人說明

北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關　　

武漢肺炎疫情大作戰！公股銀首家　兆豐銀祭3個月延繳信用卡費

電信新規定！海纜、基地台中斷服務需通報NCC並公告網站

「防疫照顧假」企業若給薪　政府應給予稅賦減免等實質獎勵！

爸媽看過來！刷卡繳學費懶人包　最高享12期0利率

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

Apple Store首次開發票就開出大獎　幸運兒花150元買影音產品中200萬

花20元停車就中千萬！11-12月發票中獎幸運兒清冊全公布

武漢肺炎疫情延燒　生技中心啟動開發快篩與治療藥品

梅西百貨未來3年將關125家門市！　預計裁員2000人　增開57家網路門市

累積虧損達股本1/2！中視、華視換照卡關　NCC要求負責人說明

北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關　　

武漢肺炎疫情大作戰！公股銀首家　兆豐銀祭3個月延繳信用卡費

電信新規定！海纜、基地台中斷服務需通報NCC並公告網站

「防疫照顧假」企業若給薪　政府應給予稅賦減免等實質獎勵！

爸媽看過來！刷卡繳學費懶人包　最高享12期0利率

海上出現10確診名單　公主遊輪鑽石公主號緊急取消2月所有航班

馬大偉運彩解盤／熱火@快艇　挺莊買快艇

Apple Store首次開發票就開出大獎　幸運兒花150元買影音產品中200萬

台南違規的人比較囂張　機車騎士發現被拍！動手毆打檢舉達人

拒談身分爭議和抹紅　徐正文放話：湖北台胞回家後再來一戰

巴薩高層暗指球員不努力 梅西回擊：請說出名字

天津首例死亡！　糖尿病、高血壓女病患「凌晨吐粉紅泡」心臟衰竭身亡

美容液瘋傳！不只除痘、盤點茶樹精油「抗菌」等7大妙用

丁噹老家遭封城「人也在城內」！　捐1000個口罩到前線...網全暖哭

睡夢中被丈夫淋滾燙熱油！　人妻嚴重毀容「失明也無法說話」

在模特兒身上裁出性感泳衣　造型師「超強神剪」網友嚇傻

財經熱門新聞

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

11、12月期統一發票　13幸運兒中千萬大獎

美國連續2天開盤大漲　狂飆450點

11-12月發票中獎幸運兒清冊全公布

即／大樂透3億頭獎　今晚獎號出爐

9家外送發票　一次看懂

酒精也缺貨！台糖今召集製藥業者「代工新增百萬瓶產能」

北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關　

台達電DeltaMOOCx線上課程照常上

年後轉職來搶鐵飯碗　國營事業明公佈複試名單「起薪36K起跳！」

南亞科防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

鴻海應邀召開線上法說　說明武漢肺炎疫情因應狀況

公股銀武漢14位台籍員工　僅1位回台

更多熱門

相關新聞

台酒營業所開門30分鐘　酒精銷售一空 

台酒營業所開門30分鐘　酒精銷售一空 

受到武漢肺炎以及流感影響，口罩、酒精、乾洗手、消毒液等防疫商品詢問度爆增，有些連購買都有困難，台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一早出現購買酒精的排隊人潮，大多營業所一開門營業，不到半小時就全數賣光，排在後面的民眾沒買到連聲抱怨，台酒營業所人員也無奈。

重型血友病患受困大陸　指揮中心即刻救援

重型血友病患受困大陸　指揮中心即刻救援

獨家直擊／誤傳南京封城人心慌 「僅封閉社區」快遞堆成牆

獨家直擊／誤傳南京封城人心慌 「僅封閉社區」快遞堆成牆

武漢肺炎重創！華航新進組員延後報到

武漢肺炎重創！華航新進組員延後報到

北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關　

北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關　

關鍵字：

武漢肺炎防疫照顧假台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面