「防疫照顧假」企業若給薪　政府應給予稅賦減免等實質獎勵！

▲因應武漢防疫，不少企業大方宣布給予員工「有薪」的防疫照顧假，讓民眾得以安心防疫。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

勞動部日前宣布，若員工要照顧家中孩童，可申請防疫照顧假，企業一定要准假，不能影響考績，至於給不給薪水，視各公司規定。有不少企業立刻大方宣布，「防疫照顧假」薪水照給。對於這些積極回應政府防疫措施的幸福企業，政府應給予稅賦減免等實質獎勵措施，讓企業減輕成本壓力、員工安心防疫、政府加強防疫網，創造三贏局面。

所謂的防疫照顧假，是針對勞工朋友如果有照顧家中12歲以下學童需求，自2月11日至2月24日這段期間，若有需求的家長可向雇主提出申請，且雇主不能不准假，也不可視為缺勤，不可扣全勤獎金。

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對於企業而言，防疫照顧假是一種體恤員工、加強防疫的緊急措施，如果給假又給薪，無形中也可建立企業形象，做足面子給政府。不過，這並非無本措施，實際的營運成本，也會衍生而來，例如人力調度、產品供需吃緊，都是考驗。

會計師說，現行企業如果給予員工「有薪」的防疫照顧假，只能當作員工薪資費用，抵減營所稅。

為了鼓勵更多企業，勇於支持防疫照顧假，給假又給薪，政府應該趕緊提出配套措施，多給企業抵稅的空間，例如員工費用抵減可以加成抵減，實質鼓勵企業給予員工「有薪」防疫照顧假。

實際上，這有前例可循。像是2014年增訂《中小企業發展條例》第36條之2，明訂新投資創立或增資擴展中小企業達一定金額，且增雇一定人數的本國籍員工，可享有租稅抵減優惠。

或是為鼓勵企業調高基層員工平均薪資給付水準，當經濟景氣指數達一定情形下，中小企業如果調高基層員工平均薪資給付水準時，每年增加支付的員工薪資金額（上限130％），可以抵扣當年營所稅。

這次武漢肺炎疫情又急又快，企業因應措手不及，如果政府提出實質鼓勵，不僅可讓企業減輕負擔，更可鼓勵企業願意給予員工有薪照顧假，員工也才沒有後顧之憂，不用擔心企業秋後算帳。

企業關心員工，員工支持防疫，政府挺企業，政府在這場防疫大作戰中，還得多思考如何提出實質獎勵措施，如何減輕企業負擔，讓更多企業願意共體時艱。

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