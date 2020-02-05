北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關　　

▲北市商業會理事長吳發添，呼籲政府採取稅賦減抵損失措施，幫助企業共度難關。（資料照／台北市商業會提供）

記者李錦奇／台北報導

武漢疫情沒有趨緩跡象，對於企業而言，業績面臨下滑衝擊之際，還得照顧員工生計，蠟燭兩頭燒。對此，北市商業會理事長吳發添呼籲，在此非常時期，政府應該主動減免企業營所稅，給予交通服務業者相關的燃料稅及牌照稅減免或優惠，給予資金調度困難業者紓困幫助。

北市商業會指出，據最新統計，截至今（5）日止，全球新型冠狀病毒確診案例已超過2萬例，死亡也逾490例，且仍無遏止跡象，為此國內相關產業受到嚴重衝擊。尤其是旅遊、旅館、交通運輸服務等產業僱主，更是首當其衝，數萬從業人員成為最直接的受害者。

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北市商業會指出，教育部公布高中以下學校延後開學，繼而學生家長也得向僱主申請14天所謂「防疫照顧假」，僱主基於照顧員工心理多半會給予請假者全部或部分薪水。這對僱主而言，在業績大幅滑落時刻還要照顧員工生計，可說是雪上加霜，蠟燭兩頭燒。

台北市商業會理事長吳發添因此向政府呼籲，在此非常時期，政府應主動減免業者營利事業所得稅，對於交通服務業者也應針對燃料稅及牌照稅等給減免或優惠，對目前資金調度困難業者給予資金調度的紓困幫助，且相關申請手續也應簡化以利受害業者申請。

▲防疫武漢肺炎，不少公司行號進出都需量體溫。（示意圖／記者李宜秦攝）



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