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工商團體呼籲政府應降營所稅、擬紓困配套　助企業對抗武漢肺炎衝擊

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▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲肺炎疫情重創企業，工商團體呼籲政府應降營所稅、擬紓困配套。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，工商團體紛紛呼籲政府應主動減免企業營所稅，工商協進會理事長林伯豐表示，這樣可以讓企業鬆口氣，工總也呼籲政府應該要有相關紓困措施。

工商協進會理事長林伯豐表示，如果政府能夠重視企業的需求，調降營所稅當然是很好，這樣也能讓企業鬆口氣，對於貨物稅的部分，他也直言，應該要減免或優待，在此非常時期，政府若是能更多加聆聽工商界的聲音，會對整體經濟更有幫助。

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▼工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

工總秘書長蔡練生表示，肺炎疫情對企業造成很大衝擊，包含服務業、製造業、觀光業等，災情慘重，許多春酒、餐飲聚會都取消，百貨公司消費的人也減少；中國大陸疫情也持續擴大中，至今都尚未開工，進而影響零組件的供應，就會產生產業鏈斷鍊現象，這種種因素加總對業界影響甚大。

蔡練生說，去年遇上中美貿易戰，現在又遇到武漢肺炎衝擊，政府確實應該要做出相對應的措施，主要應該是針對最近疫情期間的配套「紓困措施」，至於要降什麼稅，這倒沒有特別想過，主要是疫情是一時的，降稅是長久的，或許待疫情結束後，再來討論是否降稅比較合適。

北市商業會理事長吳發添，也呼籲在此非常時期，政府應該主動減免企業營所稅，給予交通服務業者相關的燃料稅及牌照稅減免或優惠，給予資金調度困難業者紓困幫助。

全國商業總會理事長賴正鎰也呼籲政府「比照SARS」期間的作法，當時給予營業稅、所得稅一些優惠，還有銀行貸款、融資的相關補助，這樣也能讓業者更有喘息空間。他更說，目前才剛開始，後面還有很長的時間必須大家共同來對抗疫情，企業的困境也將會越來越重，因此希望政府可以提前做出配套。

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