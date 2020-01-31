亞馬遜去年第四季營收成長21%　跌破華爾街眼鏡...盤後股價大漲8.5%！

▲亞馬遜2019第四季繳出亮眼財報成績。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

亞馬遜今（31）日發佈了2019第四季及全年財報，其中第四季營收和每股盈餘均超出華爾街分析師的預期，推動盤後股價大幅上漲約8.5％。報告顯示，亞馬遜第四季淨利為32.68億美元（約新台幣987.96億元），相較前年同期的30.27億美元增長8％；淨銷售額為874.37億美元（約新台幣2.64兆元），相較前年同期的723.83億美元增長21％。

亞馬遜去年第四季每股收益6.47美元，優於前年同期的6.04美元。

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據Yahoo財經統計的資料顯示，44名分析師之前對亞馬遜第四季每股收益的平均預期為4.03美元；41名分析師平均預期亞馬遜第四季淨銷售額將達860.2億美元。換言之，亞馬遜的表現優於分析師預期。

此外，雲端業務Amazon Web Services（AWS）正在建立新的數據中心，來因應微軟的穩定成長，並與Alphabet旗下Google競爭；在電子商務方面，該公司正在推廣次日送達服務，因應來自沃爾瑪和其他零售商的激烈競爭。同時也繼續向印度和巴西等海外市場投入資金。

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）表示，上季加入Prime的會員數量是有紀錄以來最高，目前總數已突破1.5億戶。2018年Prime的會員數量大約是1億戶，顯示在美國市場飽和的情況下正在吸引海外購物者。

晨星公司的股票分析師RJ Hottovy表示：「這代表『24小時到貨』是在市場保持競爭力的關鍵。Prime的會員人數說明，亞馬遜在全球取得了強勁成長。」



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