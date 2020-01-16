英「新數字稅」4月將上路　亞馬遜無感：可以轉嫁給賣家「平台上的小企業才難受！」

▲亞馬遜無懼英國新課徵的數字服務稅。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒報導，亞馬遜並不十分在意英國即將施加的新數字服務稅，在英國的投資計畫不會受此影響。亞馬遜指出，最終承擔這些額外成本的仍是消費者。

「數字服務稅」，是要對在英國營業的科技公司，收取所得的2％賦稅。在這之前，許多科技公司的總部都設立在愛爾蘭或盧森堡，這些有避稅天堂之稱的國家，幾乎沒有繳納企業稅。

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英國是亞馬遜的第三大市場，亞馬遜的英國負責人Doug Gurr接受採訪時表示：「我們在英國有長期發展的規劃，已經在這裡設立了三個研發中心和兩個企業辦公室。只要這裡有源源不斷的人才和服務需求，新的徵稅並不會影響公司在這裡創造更多就業機會，還是會致力於在英國的發展。」

Doug Gurr表示，就算亞馬遜十分樂意支付所有應繳稅款，公司仍可以透過跟平台上的賣家收取更高費用，來轉嫁數字服務稅。去年7月，法國開徵3％的賦稅後，亞馬遜也相應提升了3％的收費。他進一步指出：「若未經過深思熟慮，這些新的稅收實際上會直接影響使用我們平台的小型企業；若這部分稅收由他們來承擔，對他們來說這將是不小的打擊。」

▲英國財政部先前特地指出，希望由大科技公司來承擔稅收負擔。（圖／路透社）

英國保守黨政府宣布，將在2020年4月開始徵收這項新的數字服務稅，預計每年稅收可增加5億英鎊（約新台幣194.6億元）。亞馬遜則表示，在計畫尚未公開前，公司無法提供稅收成本資訊。

自2010年以來，亞馬遜在英國的投資已超過180億英鎊（約新台幣7006億元），在劍橋、愛丁堡和倫敦三地設有研發中心，共有近3萬名員工；另外亞馬遜剛剛在英國的大曼徹斯特成立了第二個辦公中心，且在那裡設有三個倉儲中心。



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