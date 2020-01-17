亞馬遜尷尬了！印度貿易部長：10億美元的投資並未帶來任何好處

▲亞馬遜執行長貝索斯（Jeff Bezos）。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒報導，在亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）訪問印度期間，印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）表示，亞馬遜投資的10億美元（約新台幣299.17億元）並沒有給印度帶來什麼好處。這使得亞馬遜與印度之間的緊張關係更加白熱化。

貝佐斯周三表示，亞馬遜將投資10億美元，在該國實現小企業上網。但亞馬遜正與沃爾瑪旗下的Flipkart，正面臨著印度越來越多實體零售商的批評，他們指責這些美國巨頭斥資數十億美元來提供大幅折扣、歧視小型零售商、違反了印度法律。

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美國的大公司們對這些指控均加以否認，亞馬遜對於印度貿易部長的這一表態也並未發表任何說法。

在貝佐斯訪問印度之前，印度競爭委員會已對亞馬遜和Flipkart展開了調查，以瞭解有關大幅折扣的指控以及這些公司是否歧視小型零售商。戈亞爾說：「這是每個印度人都關注的問題。」

據先前《經濟時報》報導，截至2019年3月，亞馬遜在印度的市場部門報告虧損568.5億盧比（約新台幣239.87億元）。消息人士向路透社透露，儘管亞馬遜一再提出要求會面印度總理莫迪的要求，但在這段時間訪問印度的時間裡應該沒什麼機會。

去年，印度對外國投資電子商務實施了新的嚴格規定，迫使亞馬遜重新調整業務結構，導致新德里和華盛頓之間的緊張。



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