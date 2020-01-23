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不斷更新／赤壁納入！湖北4市宣布「封城」　中小學春季開學延期

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▲▼武漢。（圖／路透）

▲武漢醫護人士在院內照護病患。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的疫情持續擴散，根據赤壁市政府網站消息，2020年1月24日0時起，赤壁市城市公交、客運暫停營運，為湖北省第4個宣布「封城」的城市。截至23日晚間21時，全中國大陸僅剩下4個省（區）尚未出現新型肺炎確診病例。

21：10

北京故宮博物院發出公告，自1月25日（正月初一）起閉館，恢復開放時間另行通知。

北京故宮博物院公告，根據新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，未避免人員群集引發交叉感染，故宮博物院決定，自2020年1月25日（正月初一）起閉館，恢復開放時間另行通知。

20：42

赤壁市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部發布關於城市公交、農村客運、省縣級客運暫停運營通告。稱「為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康。自2020年1月24日0時起，赤壁市城市公交、農村客運、省縣級客運暫停運營，恢復時間另行通告。懇請廣大市民、旅客理解支持！」

20：20

湖北省教育廳向媒體表示，今年春季湖北省中小學開學確定延期，但具體何時開學有待後續公布。

19：50

北京市文化和旅遊局宣布，即日起北京取消包括廟會在內的大型活動。

18：35

陝西、新疆陸續宣布有確診病例。目前中國31個省市已有27個通報確診病例，僅剩下西藏、青海、甘肅和內蒙古尚未有確診病例記錄。

18：30

湖北鄂州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部表示，為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，自2020年1月23日11:20起，全市鐵路車站通道暫時關閉，恢復時間另行通知。

稍早前，黃岡市亦宣布自23日24時起，市區公交、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區。

截至18時最新消息，全中國大陸已經累積633例，17人死亡，死亡案例皆來自湖北省。

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