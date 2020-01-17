9大常見討人厭電郵用語　「有沒有更新？」只排第三





▲上班族工作有許多小地方需注意。（示意圖／記者李佳蓉攝）

本報訊

電郵是非常普遍的辦公室溝通方式，方便大家「白紙黑字」留底。最近有調查指出，不少打工仔都對電郵內容的遣詞用字相當介意，超過半數的受訪者表示電郵開首沒有問候語令人感覺很差，調查亦列出了9個最令人討厭的常見電郵短語。

最近員工體驗平台Perkbox Insights進行了一項調查，嘗試了解哪些電郵用字最容易令員工抓狂。調查訪問了1928名員工，近75%的受訪者表示，電郵是他們在辦公室首選的溝通方式，大部分人每天花費大約一至兩個小時來檢查和發送電郵。

大多數受訪者表示，電郵的措辭應小心使用。調查顯示，以「Hi」（你好）等問候語開始的郵件被視為最積極，近半數受訪者認為這是完美的問候。以「Good morning」（早上好）和「Good afternoon」（下午好）為開首的效果亦不錯。「Kind Regards」（致上親切的問候）則被認為是電郵結尾的最佳方式（69%），最差的收尾則是「Love」（愛你）、「Cheers」（舉杯慶祝） 、「Best」（祝福的意思）、「Warmly」（致上溫暖的問候）。

不要用敬啟者開頭

無論你是與老闆還是新客戶交談，電郵中以簡單的「Hi」（你好）問好都可以令人留下好印象。相反，超過半數的受訪者表示，沒有收到問候（53%）就是工作電郵中最差勁的問候語，因為這會令人覺得無禮或不感興趣。

此外，37%的受訪者說，用「To whom it may concern」 （敬啟者）來開頭也不太好，「Hey」（嘿）和「Happy [Insert day]」（快樂的星期Ｘ）的排名也較低。

▲上班族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最讓人討厭的電郵用語：

9. Hope you’re well （希望你一切安好）：6%

8. Thanks in advance（提前感謝）： 7%

7. Please advise（請告知）： 8%

6. Per our conversation （根據我們的對話）：15%

5. Confirming receipt / confirming that I have received this （確認收據 / 確認我已收到）：16%

4. Just checking in （沒什麼，只是隨囗問問）：19%

3. Any updates on this? （對此有任何更新？）： 24%

2. As per my last email （根據我上次的電郵）：33%

1. Just looping in…（增加群發郵件聯繫人）： 37%

另外，14%的受訪者表示，在工作電郵中使用感嘆號是不合適的，使用親吻（kisses）或是使用俚語，如OMG（我的天），發送沒有校對的電郵都被視為不妥當。

12個電郵禁忌：

12. 使用彩色字體：21%

11. 使用笑臉：22%

10. 連續寄兩封電郵：22%

9. 沒有電郵簽名：23%

8. 使用表情符號 ： 29%

7. 發送很長的電郵：29%

6. 發送沒有校對的電郵 ：50%

5. 使用太多感嘆號：52%

4. 使用俚語，如OMG（我的天）：53%

3. 給不需要參與的人寄送電郵副本：63%

2. 使用親吻（kisses）或X ：65%

1. 整個單詞或句子用大楷字母：67%

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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