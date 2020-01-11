▲民眾上午投票大排長龍！（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉維榛／綜合報導

與「章魚哥」北市士林區天玉里，同為神準的新北市鶯歌建德里，總統票數已搶先開票揭曉，該區由蔡英文拿下最高「232票」，此次能否再成功預測總統大選勝敗，掀起全台關注！

建德里2020總統開票刺激出爐，三組候選人得票數分別為：一號宋余配「21」票、二號韓張「138」票、三號蔡賴配「232」票。蔡英文贏韓國瑜94票，贏24.05%。

國光里里長林真達表示，今（11）日一早就湧現投票人潮，拜好天氣所賜，投票率高達7成9，具投票資格有502人。至於每次都能成為大選的指標里的關鍵，林真達認為，與政黨傾向沒有很明顯，里民比較淳樸，外來人口比較少有關係。他也現場觀察，從4點開票都是蔡英文一路領先，短短40分多鐘就票票完成。

翻開2012年總統大選，建國里得票率部分，馬吳配51.6%、英嘉配44.8%、宋林配3.4%，對照全國得票率分別為51.6%、45.6%、2.7%，吻合度極高。

而2016總統選戰資訊，建國里當時投票率73.59%，國民黨候選人朱立倫拿100票，民進黨候選人蔡英文拿191票。即朱28.57%、蔡54.57%，對照全國得票率分別為37.49%、51.96%，雖然不比2012年精準，但也是吻合大選勝敗。

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。