不倫大使養小三「包養費」曝光！資助400萬+月給4.5萬：我們性生活很美好

▲陳姓外交官派駐海外，妻子在電子郵件及LINE對話中，向他坦承是何建功的小三，讓他懷疑被戴綠帽，因不甘配偶權遭侵害，已提告求償。

圖文／鏡週刊

陳姓外交官得知妻子與何建功的關係後，怒不可遏的陳男決心想結束這段婚姻，由於婚後他曾替妻子償還一筆200萬元的債務，今年初一度要求太太還錢，未料太太竟回說：「你現在要我拿現金，我真的要想一下，因為何建功不在身邊。」讓陳男更加確信妻子與何不只感情有所牽扯，連金援關係也一直存在。

陳妻向丈夫提到，何建功對她無怨無悔，從2012年起就長期資助她和前男友所生女兒的生活教育費，「他一個月給我4萬5。」甚至還說：「如果是何，他絕對不會這樣對待我，他那麼捨不得我吃苦或傷心，我還只是他的小三，他都可以對我有情有義。」

▲聖多美普林西比在2016年底與我國斷交，當時派駐擔任大使的何建功恰好返台，一度被質疑狀況外，但外交部仍力挺，反批是聖國使詐才斷交。（外交部提供）

陳妻鉅細靡遺地交代她與何建功的關係，提到何至少資助她400萬元投資開拉麵店及咖啡店。陳妻還向丈夫說，「何建功對我付出的是我一輩子都還不起的」，何建功看她很辛苦，即便一直燒錢，還是希望她有自己的事業。

何建功去年7月派駐巴西，今年1月返台休假，陳妻也知悉何的行程，她向丈夫說：「即使跟你結婚後，何不論外派或回台，都會跟我交待行程」、「他對他老婆更體貼，每天中午都會打電話給他太太，問她早上好嗎？這是我認識他的時候，他就這樣了！他就是這樣一個讓人放心的人！」

陳妻說：「我要坦白的事是我跟何的相處，包括性生活都很美好，我們是身心靈融為一體的好。」這番話更讓陳姓外交官氣炸。

▲陳姓外交官的妻子（圖）坦承是何建功的小三，讓丈夫氣炸，蒐證後已提告求償。（翻攝畫面）

陳姓外交官在告訴狀中提到，何建功身為我國駐外代表，榮膺此一聲望崇高職位，竟藉外交工作發展婚外情，並唆使不得洩漏2人關係，嚴重破壞他跟太太的婚姻關係；但陳妻也反控，陳姓外交官未攜家帶眷外派，涉及遺棄，並要求給付生活費。究竟實情為何？仍有待法院審理，真相才能水落石出。



更多鏡週刊報導

【不倫大使養小三1】巴西大使驚爆10年地下情 對象竟是下屬美妻

【不倫大使養小三2】「心都可以挖給你」 外交高官撩妹很敢講

【不倫大使養小三3】凱子外交還有鹹溼版 大使竟跟外交部借錢養小三