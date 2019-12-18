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巴西大使爆偷吃「下屬美妻」　撩妹金句曝光！還向外交部借錢養小三

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圖、文／鏡週刊

我國駐巴西代表何建功驚爆婚外情，與他傳出緋聞的竟是昔日部屬的太太。本刊調查，陳姓外交官與妻子鬧家變，陳妻自承婚前就是何建功的小三，地下情長達10年，更驚爆2人不正當的關係連何妻都知情，何建功不只按月資助她生活費，還曾向外交部及銀行借款讓她開店。

 ▲何建功去年中就任巴西辦事處代表，偕同妻子出席當地僑胞為他舉辦的履新晚會，相當風光。（圖／鏡週刊提供，下同）

何外派葡萄牙期間，她2年內曾8度赴葡與何相會，何為討她歡心，還說出「心可挖出來」等撩妹話語。婚姻觸礁的陳姓外交官，懷疑雙方至今仍藕斷絲連，不甘配偶權受損，日前向台北地方法院提告求償200萬元，才讓這起長官吃部屬妻的醜聞傳開。

陳姓外交官與妻子3年前結婚，原本幸福美滿，未料妻子竟是昔日頂頭上司的小三，讓他無法接受。（翻攝臉書）

11月26日，我國駐巴西辦事處官網貼出代表何建功偕同妻子，以政府名義，捐贈大批生活物資給巴西東部遭受洪水侵襲的居民，為我國人道外交再添佳話，而何建功與夫人鶼鰈情深的模樣也羨煞旁人。

巴西僑界在今年元旦舉辦升旗典禮及團拜活動，齊同祝賀國運昌隆，儀式由巴西辦事處代表何建功主持。（翻攝巴西華人資訊網）

諷刺的是，何建功驚傳有緋聞，近來在外交部傳開，成為熱門八卦話題。最扯的是，與他傳出婚外情的對象，竟是昔日陳姓部屬的老婆。

外交部長吳釗燮近來因蘇啟誠案大傷腦筋，不但被藍委提告涉及妨礙公務及誣告，未料連駐外代表也爆出有小三。

陳男目前也派駐海外擔任外交官，因懷疑妻子與何有不正常關係，幾度追問後，陳妻才和丈夫攤牌，透過電子郵件及LINE對話，坦承曾是何建功的小三，雙方不但曾發生性關係，她還一度答應要照顧何一輩子。

本刊調查，陳男2016年與曾是外交部委外供應桃園機場國賓室茶點的吳姓女廠商結婚，但婚前陳即發現吳女與何建功關係不單純，但吳女都說與何並非男女之情，何是她的恩人，而何對她是「長輩對晚輩的喜歡」。婚後吳女還答應不再與何建功聯絡，這才讓他寬心。

不過，陳男懷疑妻子與何仍有聯繫，經他一再追問，太太才吐出真相說：「我去葡萄牙，他（何建功）知道我一個人孤身在外，盡可能地陪我，除了假日跟晚上以外，他只要做得到的，他說他連心都可以挖給我，這就是我覺得很對不起他的。」

陳姓外交官的妻子（圖）向丈夫坦承是何建功的小三，雙方性生活美好，連何妻也知情。（翻攝臉書）

太太還說，這一生最美好的歲月就在里斯本（葡萄牙首都），她在那邊跟何出去玩過很多次，二人都很開心，因為他們很自在，吃吃喝喝盡情享受人生。

陳男不滿配偶權遭侵害，不但提告還求償200萬元，本刊透過管道取得該份告訴狀，控訴內容直指何建功與陳妻，長期有超越男女分際的交往關係，何不但向銀行及外交部借錢，金援讓陳妻開店，還按月資助她生活費，二人的地下情長達十年，不論何外派世界哪個角落，二人的交往幾乎都未曾間斷。

令人不敢置信的是，告訴狀提到，夫妻吵開後，陳妻還把何建功的撩妹話術都攤開來，並說何相當溫柔體貼，把元配跟她都照顧得好好的，甚至連元配知道他們二人的關係也未追究，讓何繼續大享齊人之福。

狀告何建功侵害配偶權的陳姓外交官接獲本刊查證時，並不願意多表示意見，僅說全案已進入司法程序，一切尊重司法調查。

陳妻則極力向本刊撇清，強調她不是何建功的小三，雙方沒發生過性關係，也沒有金錢往來，全部都是子虛烏有，絕無此事。

至於外交部部分，則至截稿前仍無回應。


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