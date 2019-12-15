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台東蘇鐵護管所將轉型學習基地　推動山林文化及環境教育

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▲黃英妹耆老（右一）、胡榮茂Dahu（右二）老師跟劉瓊蓮處長（左二）、吳昌祐副處長（左一）一起為山胡椒學習基地揭牌。（圖／台東林管處提供下同）

黃英妹耆老（右一）、胡榮茂Dahu（右二）老師跟劉瓊蓮處長（左二）、吳昌祐副處長（左一）一起為山胡椒學習基地揭牌。（圖／台東林管處提供下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處與內本鹿人文工作室14日上午在延平事業區第19林班護管所，共同表達未來將利用原本單純作為蘇鐵保育的護管所逐步轉型成為「mamahav山胡椒學習基地」，在結合原住民族山林文化智慧的前提下，推動生態保育及土地倫理精神的山野環境教育活動及課程，並導入山林巡護及森林資源管理技術，營造相互學習、交流及溝通的平台。

▲黃英妹耆老（右一）、胡榮茂Dahu（右二）老師跟劉瓊蓮處長（左二）、吳昌祐副處長（左一）一起為山胡椒學習基地揭牌。（圖／台東林管處提供下同）

▲▼老師解說內本鹿歷史現場故事。

活動由內本鹿人文工作室負責人胡榮茂Dahu老師帶領全體人員一起進行入山儀式，隨後大家步行前往「mamahav山胡椒學習基地」，沿途經過的數個平台都可以看到早期原住民族人生活空間遺址，如：砌石坡坎、石牆等。

▲黃英妹耆老（右一）、胡榮茂Dahu（右二）老師跟劉瓊蓮處長（左二）、吳昌祐副處長（左一）一起為山胡椒學習基地揭牌。（圖／台東林管處提供下同）

抵達現場後由柯俊雄Katu老師向大家講解內本鹿歷史現場的文史。在部落耆老黃英妹的祈福後，分別由台東林管處劉瓊蓮處長及內本鹿人文工作室負責人胡榮茂Dahu代表致詞，雙方表達對於未來合作推動生態保育及山林文化智慧的期待，在部落族人及與會來賓的陪同下，一起揭開刻有布農族語「mamahav」及中文「山胡椒學習基地」字樣的意象標誌，並在代表合作意向的布簾上以多樣色彩顏料捺上手印，象徵彼此未來將一起攜手合作推動原住民族山林智慧及山野環境教育的工作。

▲黃英妹耆老（右一）、胡榮茂Dahu（右二）老師跟劉瓊蓮處長（左二）、吳昌祐副處長（左一）一起為山胡椒學習基地揭牌。（圖／台東林管處提供下同）

大家一起用各色顏料用手一起在布上拓印，一起攜手祝福山胡椒學習基地及未來山野教育的推展。

延平19林班蘇鐵護管所位於延平鄉紅葉村鹿野溪上游的向陽坡地，過去為台東蘇鐵保育及病蟲害防治的重要基地，除了在物種保育上的重要性外，也是內本鹿古道上的重要據點，是mamahav（山胡椒）舊聚落的清水駐在所，深具重要的歷史及人文意義。

▲黃英妹耆老（右一）、胡榮茂Dahu（右二）老師跟劉瓊蓮處長（左二）、吳昌祐副處長（左一）一起為山胡椒學習基地揭牌。（圖／台東林管處提供下同）

揭牌後大家一起齊聚在山胡椒學習基地前開心合影。

「mamahav山胡椒學習基地」正式啟用的第一場活動，由台灣生態登山學校-內本鹿pasnanavan主辦的布農山林教育交流與分享活動：「布農族山林教育論壇」也在下午熱鬧登場，邀請多個長期關心原住民山林教育的學校與民間團體，包括布農族東群部落學校、桃源國小KIST理念公辦民營學校、高雄巴楠花部落中小學、初來國小、崁頂國小等成員，齊聚在新揭牌的「mamahav山胡椒學習基地」，一同分享各自推動山林教育的構想與執行狀況。

台東林管處劉瓊蓮處長表示非常樂見這樣合作及發展，把人找回來後，希望透過與在地族人的合作與共同努力，一起為推動原住民族山林智慧傳承與永續山林經營的願景努力。

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