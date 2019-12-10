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裝修預算怎麼抓？　達人教2招掌握「3屋況+3工程」省荷包！

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作者：幸福空間

第一次裝修，總有很多夢想想實現，一旦落實到現實條件，包括房屋狀況、裝修預算，就不得不有所取捨，可是，有裝修有需求的民眾，往往對預算規劃沒有太多概念，常因此感到十分苦惱！《幸福空間》特別邀請裝修達人張德良為大家解說，如何掌握裝修工程總預算，以符合生活需求，幫你輕鬆搞定裝修難事！

 

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Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用

裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。

 

新成屋


▲新成屋在購屋時盡量挑選符合實際需求的格局與動線，即能省去大部分預算支出，因為新成屋的浴室管線與地板都已是完工狀態。

毛胚屋


▲毛胚屋整個都為空屋狀態，因此格局需要重新規劃施作，相對費用則會界定在新成屋與中古屋之間。

中古屋


▲▼一般而言，中古屋的屋齡越高的房子，屋況往往也越差，因此管線、防水、抓漏、水土等基礎工程項目，或是需要格局更動、窗戶換新等更改施作，相對都會提高裝修費用。

Point02. 釐清3大裝修重點 排出優先順序

有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝潢工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。

以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。

新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝潢工程，滿足生活機能上。

毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。

中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。

有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝潢、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計，下集會再跟大家探討說明喔！


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