他誘15歲女學生離家同居　小女孩覺醒想回家：你好好工作，我要讀書了

▲男子誘未滿16歲女學生離家出走同居。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者唐詠絮／南投報導

阿志（化名）明知小莉（化名）未滿16歲，今年1月及3月間，邀她瞞著家人離家出走，讓小莉的家人心急如焚報警找人，兩人在台北同居2個月後，小莉說「我想回去讀書了」，才自行聯絡南投縣政府社會處社工帶回返家，但阿志也被南投地院，依違反犯和誘未滿16歲之女子罪，2罪合併處有期徒刑1年2月。

據判決書內容指出，2018年阿志已經被小莉家長告過一次「與未滿16歲女子性交罪」，在隔年又與小莉交往，今年1月11日與小莉前往新北市中和區住處同居，小莉的家人向集集警分局通報失蹤，阿志怕小莉出意外，5天後才將她載回竹山警分局。

阿志再於3月17日向小莉提議離家出走，家人再通報員警協尋，一直到5月2 日，小莉開口跟阿志說「我想要繼續念書，你要好好工作」，便自行聯絡南投縣政府社會處社工攜同返家。

由於阿志於2018年間才因違反14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，被南投地院判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定。

法官審酌阿志未事先取得告訴人之同意，擅自讓小莉脫離有監督權之家人，行為殊不足取，惟念其犯罪後已知坦認犯行之態度，因此量處其刑以示懲儆。

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