郭台銘破壞跟太太的「不談政治」約定　再提「0到6歲國家養」　

▲郭台銘今日再提0到6歲國家養。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙、姚惠茹／台北報導

郭台銘今（11）日出席「照亮幸福的微光」公益記者會，雖然郭台銘表示自己在出門前就跟太太曾馨瑩約定好今日不談政治，但他表示，今天出席這場活動，讓他更深刻替會到「0到6歲國家養」這個議題非常重要，因為如果你的小孩是視障，國家更應該要提供資源，幫助他們可以發展自己的專長。

郭台銘表示，現在科技越來越發達，未來希望可以建立足夠的大數據，讓年輕的婦女結婚受孕後，可以成功篩選出地中海貧血、兔唇、基因不全、身障、視障、聽障等疾病，把病因過濾出來或是在治好，這樣就可以生出來健康的嬰兒。

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那如果是已經出生的怎麼辦，郭台銘則說，社會應該要提供一個環境，讓他們可以培養自己的專長與興趣，讓他們可以自立自強。其實，這些身障朋友都有自己厲害的一面，或許他們看不到，但他們的聽力非常優秀，像是中國大陸的陳燕，她是一個視障朋友，但她就發揮異於常人的聽力，成為世界知名的調音師。

最後，郭台銘強調，目前科技越來越厲害，目前也有一些高科技可以幫助視障朋友看見，未來也會希望永齡基金會可以投這這塊，為這個社會貢獻更多心力，也希望大家可以對這個社會的弱勢朋友多一點關懷。