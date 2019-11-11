影／間接否認「郭宋配」　郭台銘祝福宋楚瑜參選總統「樂觀其成」

▲永齡基金會創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹、余弦妙／台北報導

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩今（11）日過生日，今年特別與台北視障家長協會合作，資助成立視障音樂發展中心，而永齡基金會創辦人郭台銘更是驚喜現身活動力挺。被問到「郭宋配」，郭台銘表示祝福，並對宋楚瑜參選總統「樂觀其成」，也等於間接否認要與宋楚瑜搭檔參選總統的傳聞。

為了夫人曾馨瑩生日特別出席公益活動，郭台銘被問到送什麼禮物給夫人時表示，送給夫人的禮物就是滿足她的心願，答應她跟最小的女兒在每一年生日要做公益，因為過去都沒有陪她參與，所以今天特別要來陪她做公益並當作禮物。

請繼續往下閱讀...

▲永齡基金會創辦人郭台銘出席台北市視障者家長協會「照亮幸福的微光」公益記者會。（圖／記者湯興漢攝）

被問到「郭宋配」，郭台銘表示，今天答應太太只能談公益，但是宋楚瑜是20多年的好朋友，他自己希望可以為台灣做點事情，所以對於宋楚瑜有他的想法「很祝福他」，希望他能夠替台灣做有意義的事情，並對宋楚瑜參選總統一事表示「樂觀其成」，間接否認搭檔。

曾馨瑩回憶在今年初收到永齡基金會與台北市視障者家長協會攜手合作的2019年點字桌曆，進而了解到台北市視障者家長協會成員中，許多都是因為自身是有視障孩子，從彼此聚會加油為互相打氣，一起為孩子的學習互助努力，所以自己也願意站出來出錢出力，支持視障者探索天賦。

▲永齡基金會創辦人郭台銘、夫人曾馨瑩。（圖／記者湯興漢攝）

台北市視障者家長會表示，根據衛福部統計全台灣約有5,6萬名視障者，佔身心障礙人口5％，由於人類的學習管道和資訊來源有80％仰賴視覺，因此眼盲或視覺損傷將造成教育、生活、就業的障礙，需要許多專業服務和配套措施支持。

這次在永齡和曾馨瑩的協助之下，預計將在2020年台北社企館5樓成立無障礙音樂空間聚落，整合既有「視障鋼琴調音」、「視障樂團」、「音樂點字樂譜」的服務，境充「人才培育」、「影音製作」、「空間營運」等服務，期望提供一個完整的軟硬體空間，讓音樂人才及資源全方位串連整合。

►曾馨瑩出席公益記者會不回應支持誰選總統！ 神秘嘉賓郭台銘現身獻花

►曾馨瑩連續4年生日做公益 捐助350萬成立「視障音樂發展中心」

►郭台銘破壞跟太太的「不談政治」約定 再提「0到6歲國家養」

►郭台銘做公益讓人摸臉 視障朋友評論「我比較好看」笑翻現場