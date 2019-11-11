郭台銘做公益讓人摸臉　視障朋友評論「我比較好看」笑翻現場

▲江尉綺用手感受郭台銘的長相。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙、姚惠茹／台北報導

郭台銘與夫人曾馨瑩今（11）日出席「照亮幸福的微光」公益記者會，現場郭台銘也與視障朋友互動，由視障朋友江尉綺用手感受郭台銘的長相，一開始江尉綺非常害羞，不知道該怎麼「下手」，她先說郭董擁有濃密的眉毛，臉非常小，身高非常高比自己的爸爸還高，但最後她卻話鋒一轉，「我比郭董好看」，引發現場眾人大笑。

活動尾聲，永齡基金會執行長劉宥彤特別邀請郭台銘一起與視障朋友同樂，首先先邀請視障朋友鄭竹君上台與郭董PK絕對音感，鋼琴則是由劉子瑜幫忙現場彈奏，當劉子瑜彈完後，郭台銘似乎還無法抓到遊戲規則，還問劉宥彤「是要猜歌嗎？」引發現場一陣大笑；經過幾次彈奏後，郭台銘成功猜出歌名為小星星。

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另外一位視障朋友劉子瑜一開始要與郭台銘互動時，劉宥彤先是問劉子瑜剛剛是不是有問「郭董長什麼樣子？」，當下劉子瑜也當直爽的回應「我沒有問阿」，這個互動也讓郭台銘當場笑開懷，接著郭台銘就與劉子瑜PK摸地球儀猜地點，這個地球儀是視障專用，上頭有點字，郭台銘當場也把眼睛蒙上，體驗視障的感覺，整個PK下來兩人不分軒輊。

最後則是請到視障朋友江尉綺上來摸郭台銘的臉，用手感覺出郭台銘長相，一開始江尉綺非常害羞，不知道該怎麼「下手」，她先說郭董擁有濃密的眉毛，臉非常小，身高非常高比自己的爸爸還高，但最後她卻話鋒一轉，「我比郭董好看」，引發現場眾人大笑。

郭台銘表示自己在出門前就跟太太曾馨瑩約定好今日不談政治，但他表示，今天出席這場活動，讓他更深刻替會到「0到6歲國家養」這個議題非常重要，因為如果你的小孩是視障國家更應該要提供資源，幫助他們可以發展自己的專長。

郭台銘今天也提到，目前科技越來越厲害，目前也有一些高科技可以幫助視障朋友看見，未來也會希望永齡基金會可以投這這塊，為這個社會貢獻更多心力，也希望大家可以對這個社會的弱勢朋友多一點關懷。

▼永齡基金會台北市視障者家長協會『照亮幸福的微光』公益記者會，郭台銘（左）、劉子瑜（右）。（圖／記者湯興漢攝）



