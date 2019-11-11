曾馨瑩連續4年生日做公益　捐助350萬成立「視障音樂發展中心」

▲永齡基金會台北市視障者家長協會「照亮幸福的微光」公益記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹、余弦妙／台北報導

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩今（11）日過生日，特別與永齡基金會捐款350萬元，攜手台北視障者家長協會，推動「照亮生命幸福的微光」自立計畫，支持成立「視障音樂發展中心」，藉此鼓勵視障學員發展音樂天賦，而創辦人郭台銘也驚喜出席獻花，力挺夫人從事公益活動。

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▲永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩。（圖／記者湯興漢攝）

曾馨瑩回憶在今年初收到永齡基金會與台北市視障者家長協會攜手合作的2019年點字桌曆，進而了解到台北市視障者家長協會成員中，許多都是因為自身是有視障孩子，從彼此聚會加油為互相打氣，一起為孩子的學習互助努力，所以自己也願意站出來出錢出力，支持視障者探索天賦。

▲永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩感動落淚。（圖／記者湯興漢攝）

活動現場由聽障者演奏歌唱，曾馨瑩聽完感動落淚表示，原本告訴自己不要掉眼淚，但是真的很感動，因為自己也是表演者，所以知道背後要付出多少努力，而且聲音是那麼天真、純淨，真正體會到所謂的真善美，所以還是忍不住落淚。

曾馨瑩表示，自己一直有在從事公益活動，幫助別人真的是很開心的事情，特別選在11月11日，就是因為今天是自己和小女兒的生日，不僅可以幫助這些視障朋友，把這份愛傳出去，同時對於小女兒QQ也很有意義，希望透過身教，讓她學會幫助更多有需要的族群。

▲永齡x台北市視障者家長協會「照亮幸福的微光」公益記者會。（圖／記者湯興漢攝）



台北市視障者家長會表示，根據衛福部統計全台灣約有5,6萬名視障者，佔身心障礙人口5％，由於人類的學習管道和資訊來源有80％仰賴視覺，因此眼盲或視覺損傷將造成教育、生活、就業的障礙，需要許多專業服務和配套措施支持。

這次在永齡和曾馨瑩的協助之下，預計將在2020年台北社企館5樓成立無障礙音樂空間聚落，整合既有「視障鋼琴調音」、「視障樂團」、「音樂點字樂譜」的服務，境充「人才培育」、「影音製作」、「空間營運」等服務，期望提供一個完整的軟硬體空間，讓音樂人才及資源全方位串連整合。

同時，藉由明盲團隊的合作，「視障音樂發展中心」將會引進音樂產業專家顧問，透過音樂職能技巧的培訓，幫助視障朋友與市場接軌，讓視障音樂人不僅只能從事表演或是街頭藝人的工作，還能延伸自己的專業，成為音樂製作人員。

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