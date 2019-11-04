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陸發「對台26條措施」　法人：人才資金會外流、是否有益還是未知數

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▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國台辦、國家發展改革委今日公布對台26條措施，圖為大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中國大陸國台辦、國家發展改革委今（4）日公布對台26條措施，包含可參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，法人對此表示，台灣人才與資金會外流，對台究竟是否有益，還是未知數。

第一金投信投資處處長唐祖蔭表示，大陸現在需要的資金與人才，都是針對特殊項目與族群，台灣資金流向大陸，大多也往中高端人才上面去；大陸在未來20年，就是要走服務業、產業升級、高科技與新科技，在大陸市場廣大、台灣市場相對小的情形下，相關人一定會把人才與資金放過去。

請繼續往下閱讀...

唐祖蔭認為，相較早年製造業移至大陸，此次的開放以數字上來看，可能不會有太多的量，但對於台灣的長期發展並非好事；並且指出人才會外流、大陸的開放會把台灣最厲害的人都吸過去，且一去就不會回來，究竟對台灣產業界是否有益，也很難在短期之內說得準。

《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱26條措施），提供台灣企業優惠待遇，包含5G、民航、科技、金融等重大技術領域，讓台灣人可以在大陸同等有融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等權利，支援兩岸青年就業創業基地示範點建設等；另外包括為台灣人在領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利。

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