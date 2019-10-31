影／編舞大師阿喀郎「最後獨舞」　封箱作隱喻：劇場是最後避難所

▲阿喀郎・汗「最後封箱獨舞作品」《陌生人》片段。（影／記者林育綾攝）

▲世界級舞蹈大師阿喀郎・汗（Akram Knam）「最後封箱獨舞作品」《陌生人》在台灣登場。（圖／國家兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

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世界級舞蹈大師阿喀郎・汗（Akram Knam）曾在2002年被林懷民邀請來台演出，一舞爆紅！17年後的今天，他將在台灣獻上舞者生涯「最後一個封箱獨舞作品」《陌生人》，親身詮釋第一次世界大戰。他也提到，現代人越來越少聚集在一起分享彼此的故事，更多時候是透過手機獨自在家追劇等等，但這是令人擔憂的，走入劇場的形式逐漸進入時代尾聲，劇場也成了最後一個避難所。

▲阿喀郎・汗17年前初次來台演出，從舞壇的明日之星一路成長為世界頂尖編舞大師。

阿喀郎・汗擁有孟加拉的血統，在英國倫敦成長，還有印度傳統舞蹈卡達克靈魂、現代舞身形，17年前他以編舞金童之姿，應林懷民邀請來台演出而爆紅，後來陸續來台共6次，從舞壇的明日之星一路成長為世界頂尖編舞大師，如今他將於台灣獻上舞者生涯最後一個獨舞作品《陌生人》，先前已在台中國家歌劇院演出，本週末（11/1-3日）將於台北國家兩廳院登場。

▲在《陌生人》作品中，他親身詮釋第一次世界大戰、以殖民地身份加入戰爭的印度籍傭兵。

在《陌生人》作品中，他親身詮釋第一次世界大戰、以殖民地身份加入戰爭的印度籍傭兵，身處異鄉，是個出征國的陌生人，也是陌生人的敵人，既是受害者，也是加害者。「陌生人」在希臘文中有很多不同意斯，包括外地人、賓客，然而「我們活在一個充滿排外性的世界」。

▲▼這也是他最後一個獨舞作品，此後將從獨舞的舞台退休。



至於為什麼要以獨舞來呈現？阿喀郎笑說「其實是我犯傻！」坦承在創作過程中就發現很吃力，而這也是他最後一個獨舞作品，此後將從獨舞的舞台退休，一方面也是因為今年45歲，做起來已經很吃力了，未來或許會有短的獨舞片段，但不會再有整齣獨舞作品。

▲從事接電纜工作的傭兵甚至有被槍殺風險。

在演出中，阿喀郎用留聲機、繩索等道具來互動，他提到在一戰時期，政府常以留聲機來傳遞指令給軍隊，而繩索有時候象徵著電纜，當時靠著電纜接收通訊相當危險，因為很可能會接錯，而被敵營得知戰情。從事接電纜工作的傭兵甚至有被槍殺風險，因此通常由殖民地的士兵來做。

▲阿喀郎認為「劇場成了最後一個避難所。」



他也提到，其實現代人越來越少聚集在一個場所，一起分享彼此的故事，這種形勢已經相對「傳統」了，現在的人更多時候是透過手機，就能獨自在家追劇等等，越來越不需要彼此交流，但這是令人擔憂、危險的，因此自己所在做的事情，就象徵著時代尾聲，對他而言，「劇場也成了最後一個避難所。」