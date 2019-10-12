蔡英文參訪奇美復華日照中心　長照攜手相伴照顧紓壓不孤單

▲總統蔡英文在台南市長黃偉哲陪同下，訪視台南市永康區「奇美復華日照中心」，並與長輩及家屬一起參與該中心「福祿壽學堂」照顧者支持團體活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文10月12日下午訪視台南市永康區「奇美復華日照中心」，由承辦經營的奇美醫學中心院長邱仲慶、奇美醫療體系董事長廖錦祥親自接待，市長黃偉哲陪同蔡總統與奇美復華日照中心長輩及家屬，一起參與該中心「福祿壽學堂」照顧者支持團體活動。

奇美醫學中心設立的宗旨是「提供民眾所需要的醫療服務」，更肩負社區健康守護者的責任。多年來，董事會放手讓醫院同仁盡情發揮，唯一期勉注意民眾的需要、社會的需要。換言之，別人不願意做，但社會迫切需要的醫療服務，奇美醫學中心都設法提供。

奇美醫學中心秉持董事會的期許，配合國家長期照顧2.0政策，積極佈建資源、參與長照服務。致力發展社區整合型服務、居家服務、日間照顧服務、居家復能照護、居家醫療整合照護、失智共同照護中心、失智社區服務據點等服務項目；除了照顧失能、失智長者，奇美醫學中心更將辛勞的照顧者納為照顧對象，以個案及家庭為中心，為台南鄉親帶來更便利及溫馨的照顧服務。

根據統計，台灣失能、失智長輩超過60％由家人照顧，這些家庭照顧者是長期照顧體系最重要的骨幹。而照顧者通常為中高齡的女性家人，照顧期間平均約9.9年，每天照顧的時間長達10個小時以上，日積月累下來身心俱疲，往往需承受身體酸痛、慢性病的困擾，更有長期心理壓力負荷。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美復華日間照顧中心（福祿壽學堂）星期一至星期五主要提供失能及失智長者日間照顧服務，目前共有40位長者。也有少部分照顧者利用日間照顧接受喘息服務。

▲總統蔡英文訪視「奇美復華日照中心」，奇美醫學中心院長邱仲慶（右一）、奇美醫療體系董事長廖錦祥親自接待。

為了體恤照顧者的辛勞，奇美醫學中心特別在2019年9月21至11月9日期間，每週六於永康區奇美復華日間照顧中心（福祿壽學堂）辦理照顧者支持團體活動，內容包括照顧者自我管理工作坊、穴位減壓按摩、手做精油按摩膏等。除了建立照顧者支持網絡，也同時推廣長照2.0政策，讓民眾了解家中如有失能或失智長者，都可以接受長照服務，減緩照顧者的負擔與壓力。

永康區奇美復華日間照顧中心10月12日邀請奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝教導家庭照顧者穴位按壓的技巧，可舒緩照顧者肩頸酸痛、下背痛、退化性關節炎疼痛的問題。另外也邀請「茱莉魚手作個人工作坊」余姈賱老師教導照顧者使用天然精油，製作精油酸痛紓緩膏。

透過相見歡、午餐聯誼、照顧經驗交流、穴位減壓按摩、手做精油按摩膏活動，擴展照顧者的支持網絡，增進認識及運用長照服務項目。參與民眾都感到溫暖和支持，也體認雖然長照路漫漫，但大家攜手相伴，長照路不孤單。