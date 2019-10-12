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台中爵士音樂節開跑爆滿　 首日吸引18萬人次聆聽

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▲▼台中爵士音樂節開跑。（圖／台中市政府提供）

▲邁入第17年的台中爵士音樂節開跑。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

為期10天的第17屆台中爵士音樂節11日登場，18萬人次湧入西區市民廣場及草悟道欣賞。適逢「節奏大師」爵士鼓手Art Blakey百歲冥誕，受邀的台灣爵士鼓第一人黃瑞豐、金曲獎新科得主謝明諺、鋼琴家許郁瑛等都演奏Art Blakey的經典之作，讓聽眾聽得如癡如醉。

台中爵士音樂節11日盛大開幕，活動一連10天破50場演出規模歷年之最，剛好遇上國慶連假，第一天就吸引超過18萬人次參與，比去年多12%，人潮「超乎預期」爆滿，連市民廣場周邊人行道都寸步難行。

▲▼台中爵士音樂節開跑。（圖／台中市政府提供）

▲台中爵士音樂節首日就湧入18萬人次民眾來聆聽。（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕也出席同樂，她向聽眾表示，「好好享受市府新的市政團隊，為大家所準備的爵士音樂節」。她接著與走遍世界各地知名Youtuber融融一起品嚐在地美食攤位，沿路民眾爭相合影自拍。

台中市文化局表示，爵士音樂節在西區市民廣場及草悟道展開超過50場舞台演出，齊聚各國頂尖爵士樂手，包含曾獲葛萊美最佳樂器獨奏獎提名的Antonio Hart，榮獲美國獨立音樂獎最佳爵士專輯的Derrick Gardner，以及獲得波蘭葛萊美獎的Anna Maria Jopek，另也邀請友邦國家貝里斯Garifuna Collective及中美島國聖露西亞RONALD BOO HINKSON來台熱力表演。

▲▼台中爵士音樂節開跑。（圖／台中市政府提供）

▲市長盧秀燕也到場與民同樂，並開心合影。（圖／台中市政府提供）

同時，「爵士樂團總決賽」也是這次音樂節亮點之一，特邀以色列爵士大賽和國際爵士鋼琴比賽冠軍擔任評審，以國際規格評選爵士樂團。得獎者獲得獎金外，還能在爵士音樂節草悟道舞台演出，台中爵士音樂節發掘優秀音樂人才，更讓台灣爵士能量被世界看見。


另外，爵士音樂節還有「幕後花絮」，音樂魅力真的「無國界」，駐台北以色列經濟辦事處代表柯思畢特別來台中取經，希望未來可以在以色列舉辦類似活動，讓以色列民眾也可以感受音樂與美食結合的活動魅力。

文化局說，今年活動現場除有好聽的爵士樂曲及美味的異國料理，市民廣場主場地還有許多打卡拍照的亮點，如充滿百老匯風格的JAZZ燈箱，舞台上的水晶吊燈，以及時尚媒體ELLE的巨型燈箱，為爵士音樂節增添華麗時尚味；另也邀請法國、波蘭、聖露西亞、貝里斯等多國外駐台機關參與，以爵士樂向國際展現台中城市特色，透過音樂魅力促進國際交流並深化國際友誼。

文化局提醒，台中爵士音樂節人潮眾多，活動期間配合將館前路（公益路至英才路470巷）及公益路155巷（公正路至公益路）改為行人徒步區，並禁止車輛於公益路（英才路至美村路）左轉；配合道路管制，第11、27路公車改道行駛，請民眾事先上網了解交通管制，並多利用大眾運輸工具或綠色運具iBike前往。

而除主場地市民廣場及草悟道廣場外，副場地霧峰立法院中部園區、豐原藝文館以及港區藝術中心也有精彩表演，更多活動訊息，請上2019台中爵士音樂節官網( http://www.taichungjazzfestival.com.tw/ )查詢。

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