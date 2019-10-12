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買不起Galaxy Note 10、S10？傳三星將推Lite版讓你更好入手

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▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

▲據傳三星將推出Note 10與S10的Lite版本。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子在今年也針對S與Note兩大旗艦系列推出了機款，且都分別有高低價位的款式可供消費者選擇，不過現在有外國媒體指出，三星將推出Galaxy Note 10 Lite與S10 Lite，希望可以將手機價格壓得更低，讓消費者可以更好入手。

根據SamMobile報導指出，型號為SM-N770F的Galaxy Note 10 Lite有可能在未來的幾個月內問世，這款新機的定價將不到949美元（Note 10售價為949美元起跳）。

不過報導中並不清楚Note 10 Lite在規格上將會與Note 10有哪些不同；事實上，Note 10在尺寸上已經比Note 10+來得小，且螢幕解析度和某些功能也與Note 10+相比有所差異，因此相當難想像Lite版本會有哪些縮減。不過幾乎可以篤定的是，身為「Note」系列的一員，拔除S Pen手寫筆功能應該不在規格刪減的清單之內。

除了Galaxy Note 10 Lite之外，SamMobile認為，三星也將會針對S10機款推出Lite版本，其型號為SM-G770F。S10 Lite的規格可能會與尚未推出的A系列機款Galaxy A91相似；目前仍在規劃中的A91據傳將搭載高通S855處理器，並擁有8GB RAM/128GB ROM。

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