張安樂嗆蘇貞昌和陳明文「不敢公布財產」　籲清查公職財產

▲▼ 張安樂南下嘉義嗆蘇貞昌、陳明文不敢公開財產，自己卻可大方公開。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

統促黨總裁張安樂12日晚間到嘉義縣與友人餐敘，席間對於民進黨政府清查國民黨黨產，暗指有可能藉此調查統促黨等其他政黨。張安樂直說行政院長蘇貞昌數年前金錢失竊報案不實，就已經涉及登記不實、甚至致使公務人員登載不實，呼籲蘇貞昌、陳明文等人公開財產，自己願意大方公開財產來源。

▲▼ 張安樂呼籲民進黨政府清查公職人員財產。（圖／讀者提供）

張安樂說，蘇貞昌當年台北家中失竊180萬，卻遠赴台北縣報案，就是使用詐術使公務人員登載不實，甚至涉及偽造文書，時任台北縣長的蘇貞昌也沒交代清楚180萬來源，相關單位沒有查辦也是瀆職，根本就是兩套標準。

對此，張安樂表示，自己願意公開財產讓請社會大眾做公評，蘇貞昌跟陳明文都應該跟他一樣，跟大家說請楚講明白，錢從哪裡來。另外，張安樂也對民進黨政府清查國民黨黨產一事，暗指統促黨及其他政黨也有可能跟國民黨一樣被清查，但歡迎政府可以調查，統促黨有沒有利用道上兄弟關係從事圍事或介入工程？

張安樂強調，「我願意公開財產」，他表示自己願意公開不動產來源但當政府查國民黨，也要查公職人員私人財產，陳明文或蘇貞昌就講清不楚，也不敢公開。