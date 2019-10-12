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右眼中彈印尼女記者恐失明　律師：向法院申請公開員警身份

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記者馬叔安／綜合報導

於9月29日的港島遊行中，印尼女記者Veby Indah右眼疑似被警方的橡膠子彈射傷，恐因此失明，其律師12日表示，警方至今仍未能確定涉事的警員是否被捕或被停職，認為警方未有採取適當的調查行動，因此將會向高等法院申請要求公開涉事警員的身份，以向其作出起訴。

其律師的事務所Vidler & Co. Solicitors於12日在臉書公告，律師表示， 自從對事件提出刑事投訴以來，已經近兩個星期了，遺憾的是， 香港警方仍然沒有做出相關案件的證實，警察局長甚至沒有證明肇事者已經被停職。

▲▼印尼女記者香港採訪中彈，右眼永久失明。（圖／路透）

▲印尼女記者香港採訪中彈，右眼永久失明。（圖／路透）

律師指出，「我們將在高等法院提交申請，迫使相關專員透露肇事者身份，以便對肇事者進行私人起訴，我們也將尋求法院宣佈，專員未能暫停該官員並調查他， 是非法的。」

《香港01》報導，律師也引述Veby Indah的說法，她接收到香港及印尼兩地民眾的支持，也感到非常感動；並感激醫護團隊的照料。Veby Mega Indah由印尼來港7年，是本地印尼語免費報《Suara》的副主編。

Veby Mega Indah5日透過代表律師的Facebook專頁表示，有人對她的醫療狀況發表了未經其批准的評論，包括指她的視力有所改善，「全是不正確的消息。」

►「眼部中彈」女記者透過律師發聲…澄清假訊息：視力沒有改善！

►影／印尼記者眼遭擊永失明　急救員：不排除上國際法庭告港警

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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