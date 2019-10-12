男翻警政署「無必要不得追車」規定　法官打臉…淚吞2萬4700元罰單

▲莊男騎車於翠華路、西藏街口闖紅燈。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名莊姓男子因紅燈右轉，恰巧被巡邏員警發現，上前示意莊男停車，沒想到莊男卻加速逃逸，沿途變換車道未打方向燈，且再闖紅燈逆向行駛對向車道，最後因自摔被逮，警方對莊男開出5張共2萬4700元的罰單，並吊扣執照6個月；莊男認為員警執法過當，提出行政訴訟，卻遭到法官駁回。

2018年10月5日，莊男騎車紅燈右轉，正在查戶口的員警向莊男喊了「哈囉」，並且按了2次喇叭，莊男未停車受檢，還加速離去，員警一路追，莊男卻以時速超過60公里速度在路上狂飆，沿途行經美術館路和美術館車道，並在翠華路、西藏街口闖紅燈，又逆向行駛對向車道，最後自摔被逮。

▲莊男騎車於翠華路、西藏街口闖紅燈。（圖／記者吳奕靖攝）

警方依道路交通管理處罰條例，將莊男以闖紅燈、拒絕停車接受稽查逃逸、一般道路變換車道前未使用方向燈、闖人行道、危險方式在道路上騎車，共5項違規處以2萬4700元罰鍰。警方表示，上前攔查時，莊男騎車加速離去，員警騎車追趕至少3分鐘，追了將近2公里，事後依據莊男違規行為開罰。

莊男認為員警執法過當，依警政署規定「警察實施臨檢應遵守比例原則，若無必要不得追車」，提出行政訴訟，法官認為警方執行無誤，且告訴莊男「停車受檢就好了」，駁回上訴定讞，莊男只得吞下2萬4700元的罰單。

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