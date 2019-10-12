　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男翻警政署「無必要不得追車」規定　法官打臉…淚吞2萬4700元罰單

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲莊男騎車於翠華路、西藏街口闖紅燈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲莊男騎車於翠華路、西藏街口闖紅燈。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名莊姓男子因紅燈右轉，恰巧被巡邏員警發現，上前示意莊男停車，沒想到莊男卻加速逃逸，沿途變換車道未打方向燈，且再闖紅燈逆向行駛對向車道，最後因自摔被逮，警方對莊男開出5張共2萬4700元的罰單，並吊扣執照6個月；莊男認為員警執法過當，提出行政訴訟，卻遭到法官駁回。

2018年10月5日，莊男騎車紅燈右轉，正在查戶口的員警向莊男喊了「哈囉」，並且按了2次喇叭，莊男未停車受檢，還加速離去，員警一路追，莊男卻以時速超過60公里速度在路上狂飆，沿途行經美術館路和美術館車道，並在翠華路、西藏街口闖紅燈，又逆向行駛對向車道，最後自摔被逮。

▲莊男騎車於翠華路、西藏街口闖紅燈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲莊男騎車於翠華路、西藏街口闖紅燈。（圖／記者吳奕靖攝）

警方依道路交通管理處罰條例，將莊男以闖紅燈、拒絕停車接受稽查逃逸、一般道路變換車道前未使用方向燈、闖人行道、危險方式在道路上騎車，共5項違規處以2萬4700元罰鍰。警方表示，上前攔查時，莊男騎車加速離去，員警騎車追趕至少3分鐘，追了將近2公里，事後依據莊男違規行為開罰。

莊男認為員警執法過當，依警政署規定「警察實施臨檢應遵守比例原則，若無必要不得追車」，提出行政訴訟，法官認為警方執行無誤，且告訴莊男「停車受檢就好了」，駁回上訴定讞，莊男只得吞下2萬4700元的罰單。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
夫妻試車大轉彎…馬自達撞樹「掛人行道」！台南人驚：5分鐘賀成
韓陣營護航李佳芬「不要講遲到只是Delay」　謝震武一聽秒吐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男翻警政署「無必要不得追車」規定　法官打臉…淚吞2萬4700元罰單

彰化今晚「送肉粽」路線曝光　「和樂公園開始走4.4km」送出海

「他喝酒以後…」單親媽家暴離婚又遭男友痛毆　出庭爆氣互嗆法官尷尬調解

重機肇事死亡率「高白牌8倍」　前輩點「要命心態」：別太相信自己技術

蜜月第二天落跑！　「陸配高雄神秘消失」：我有原因但不知怎麼跟你講

竹科工程師「協助辦案」淪詐騙車手　200萬存款全沒…哭冤仍被法辦

成功嶺「小黃殞落田中」…阿兵哥哀嚎：阿北出事了啦　網揭運將輝煌事蹟

糗！男子酒醉訪友卻受困逃生梯　爬牆離開墜樓還被當成賊

92歲榮民「自辦升旗典禮」！眷村司令台掛國旗摔重創亡　議員兒震驚

拖吊車用命搶生意！國道切外線「倒車狂飆」　駕駛出面喊冤

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

男翻警政署「無必要不得追車」規定　法官打臉…淚吞2萬4700元罰單

彰化今晚「送肉粽」路線曝光　「和樂公園開始走4.4km」送出海

「他喝酒以後…」單親媽家暴離婚又遭男友痛毆　出庭爆氣互嗆法官尷尬調解

重機肇事死亡率「高白牌8倍」　前輩點「要命心態」：別太相信自己技術

蜜月第二天落跑！　「陸配高雄神秘消失」：我有原因但不知怎麼跟你講

竹科工程師「協助辦案」淪詐騙車手　200萬存款全沒…哭冤仍被法辦

成功嶺「小黃殞落田中」…阿兵哥哀嚎：阿北出事了啦　網揭運將輝煌事蹟

糗！男子酒醉訪友卻受困逃生梯　爬牆離開墜樓還被當成賊

92歲榮民「自辦升旗典禮」！眷村司令台掛國旗摔重創亡　議員兒震驚

拖吊車用命搶生意！國道切外線「倒車狂飆」　駕駛出面喊冤

香港示威會「自行落幕」　川普：上街人數變很少

歐陽娜娜「民初造型曝光」！　盤髮髻+旗袍裝…網嫌老氣：像偷穿大人衣服

11款秋季新鞋想收哪一雙？Keds厚底款偷偷增高、NB 452黑粉配色百搭

12強／美國隊28人名單　7名百大農場、4人今年有上大聯盟

大陸限定馬自達CX-4預告年底小改款　年度風雲車頭銜說啥也不讓人

李燕熬夜拍《炮仔聲》雙眼布滿血絲　網友嚇壞：好心疼

台灣最早的正妹網紅！　16歲擁400萬粉絲…12年後「仙女級美貌」近況曝光

氣溫變化大氣喘易好發！控制3要點幫氣喘兒「好好呼吸」

包裝超萌！台中人氣曲奇餅　巧克力濃郁、抹茶回甘不甜膩

男翻警政署「無必要不得追車」規定　法官打臉…淚吞2萬4700元罰單

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

成功嶺「小黃殞落田中」　網揭運將輝煌事蹟

女友開車去保養竟上摩鐵休息5小時　網：活塞保養清積碳

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

92歲榮民「自辦升旗典禮」摔亡　議員兒悲痛

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

貴婦奈奈逃亡新進展曝：債務哪有這麼多！

孝子搏命外送遭撞死！父慟才跑二天

拖吊車搶生意　國道外線倒車狂飆

陸配蜜月第2天落跑：原因不知怎跟你講

清秀妹「東區脫褲」留一顆　網友發現生理異狀就醫

這張照片價值30萬！　「海巡署長室」6點籲別摸海龜

變態按摩師假借醫療名義性侵3女得逞

更多熱門

相關新聞

遇異國網戀被騙2千歐元！警勸：要認識台灣很多

高雄一名51歲的鄭姓女子透過網路認識一名自稱是中澳混血兒，稱男友打算從歐洲飛來台灣陪伴她，鄭女經濟並不寬裕，只能先匯2000元歐元(約台幣6萬多)，經銀行行員通報，員警到場耐心的解釋這是詐騙，更勸說「男生有心早就來找你了，講一堆藉口幹嘛」，才讓鄭女驚覺是詐騙，保住積蓄。

為爭祖產他一刀刺死親弟　法官：一刀算傷害

機車猛撞左轉轎車　騎士滿臉血呆坐路中央

恐怖情人刺輪胎　女一個月換18顆

韓稱總統就職沒提國號！王定宇：瞧不起粉絲不會查證

關鍵字：

高雄紅燈右轉執法過當闖紅燈闖人行道

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

GD真的現身婚禮！癡癡望著姊穿婚紗背影

更多

最夯影音

更多
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面